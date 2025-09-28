bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Волейбол

България ликува - втори сме в света! (ВИДЕО и СНИМКИ)

За Италия е титлата и настоящето, но бъдещето е в бяло, зелено и червено

Сребро на гърдите и златна страница в историята на българския спорт! Великолепните ни волейболисти са втори в света!

Във финала момчетата на Джанлоренцо Бленджини дръпнаха лъва за опашката и спечелиха третия гейм, но решаващ се оказа единственият им дефицит - липсата на опит. Шампионът Италия игра твърде силно и заслужи пети трофей в историята.

Снимка: Volleyball World

Но докато златните медали и настоящето принадлежат на скуадра адзура, бъдещето е в три цвята - бяло, зелено, червено. Защото най-младият отбор на турнира, воден от феномените Александър (21) и Симеон (18) Николови, даде категорична заявка за нова ера във волейбола. 

Отново по площадите

Снимка: Volleyball World

С изключителните си победи във Филипините - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) - новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и ни изкараха по площадите както онези герои от САЩ през 1994 година. А най-впечатляващото е, че никой - дори и най-тънките познавачи на играта, не прозря какво се задава преди световното.

Новият властелин на мрежата - Алекс Николов, приключва като реализатор 1 (173 точки). И се нарежда до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става най-добър нападател. 

Снимка: Volleyball World

С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за най-добър блокировач. 

В идеалния отбор

Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в идеалния отбор на първенството. Компания им правят четирима италианци - Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето и Фабио Балазо, както и полякът Якуб Кохановски.

class="pf0">За грандиозния си успех нашите заработиха премия от 500 000 долара от наградния фонд на международната федерация. Шампионът Италия прибира 1 милион долара. 

Генералният спонсор на националния отбор на България по волейбол efbet поздравява целия отбор за страхотната игра и емоция.

Очаквайте подробности!

ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ

6 титли - СССР/Русия (3 сребърни, 3 бронзови)

5 титли - Италия (1 сребърен)

3 титли - Бразилия (3 сребърни, 1 бронзов)

3 титли - Полша (2 сребърни, 1 бронзов)

2 титли - Чехословакия (4 сребърни)

1 титла - САЩ (2 бронзови)

1 титла - ГДР

БЪЛГАРИЯ - (2 сребърни, 4 бронзови)

Куба - (2 сребърни, 2 бронзови)

Румъния - (2 сребърни, 2 бронзови)

Нидерландия - (1 сребърен)

Русия - (1 сребърен)

Югославия - (1 сребърен)

Япония - (2 бронзови)

Аржентина (1 бронзов)

Франция - (1 бронзов)

Германия - (1 бронзов)

Сърбия - (1 бронзов)

Тагове:

