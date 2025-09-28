България ликува - втори сме в света! (ВИДЕО и СНИМКИ)

Сребро на гърдите и златна страница в историята на българския спорт! Великолепните ни волейболисти са втори в света!
Във финала момчетата на Джанлоренцо Бленджини дръпнаха лъва за опашката и спечелиха третия гейм, но решаващ се оказа единственият им дефицит - липсата на опит. Шампионът Италия игра твърде силно и заслужи пети трофей в историята.
Но докато златните медали и настоящето принадлежат на скуадра адзура, бъдещето е в три цвята - бяло, зелено, червено. Защото най-младият отбор на турнира, воден от феномените Александър (21) и Симеон (18) Николови, даде категорична заявка за нова ера във волейбола.
С изключителните си победи във Филипините - над Германия (3:0), Словения (3:2), Чили (3:0), Португалия (3:0), САЩ (3:2) и Чехия (3:1) - новите герои на нацията ни вдъхновиха, обединиха и ни изкараха по площадите както онези герои от САЩ през 1994 година. А най-впечатляващото е, че никой - дори и най-тънките познавачи на играта, не прозря какво се задава преди световното.
Новият властелин на мрежата - Алекс Николов, приключва като реализатор №1 (173 точки). И се нарежда до волейболната икона Димитър Златанов, който при предишното сребро през 1970 година в София става най-добър нападател.
С индивидуална награда си тръгва и Алекс Грозданов. Центърът заслужи приза за най-добър блокировач.
Николов и Грозданов очаквано попаднаха и в идеалния отбор на първенството. Компания им правят четирима италианци - Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето и Фабио Балазо, както и полякът Якуб Кохановски.
class="pf0">За грандиозния си успех нашите заработиха премия от 500 000 долара от наградния фонд на международната федерация. Шампионът Италия прибира 1 милион долара.
ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ШАМПИОНИ ПО ВОЛЕЙБОЛ
6 титли - СССР/Русия (3 сребърни, 3 бронзови)
5 титли - Италия (1 сребърен)
3 титли - Бразилия (3 сребърни, 1 бронзов)
3 титли - Полша (2 сребърни, 1 бронзов)
2 титли - Чехословакия (4 сребърни)
1 титла - САЩ (2 бронзови)
1 титла - ГДР
БЪЛГАРИЯ - (2 сребърни, 4 бронзови)
Куба - (2 сребърни, 2 бронзови)
Румъния - (2 сребърни, 2 бронзови)
Нидерландия - (1 сребърен)
Русия - (1 сребърен)
Югославия - (1 сребърен)
Япония - (2 бронзови)
Аржентина (1 бронзов)
Франция - (1 бронзов)
Германия - (1 бронзов)
Сърбия - (1 бронзов)
