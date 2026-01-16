bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Лъвиците" са на финал в евроквалификацията (ВИДЕО)

След четвърта поредна победа

Националният отбор на България по волейбол за девойки (U18) се класира за финала на европейската квалификация!

Нашите момичета постигнаха четвърта поредна победа в турнира, провеждащ се в столичната зала Христо Ботев - 3:0 над Румъния (25:16, 25:19, 25:15).

През цялото време инициативата беше на отбора, воден от Атанас Петров. Във финала ще играем срещу Турция или Черна гора, а само първият се класира директно за европейското първенство.

България от самото начало демонстрира сериозно надмощие. Нашите поведоха с 4:1, но не се задоволиха само с това. Авансът ни продължи да се увеличава – 8:4, а после 12:6. Въпреки сериозната подкрепа от румънски фенове, гостенките не успяваха да наваксат. Напротив – преднината ни стана 18:11. Геймът завърши с убедителното 25:16.

Доминацията на "лъвиците"

Втората част стартира доста по-равностойно. Двата отбора разменяха успешни атаки до 7:7. Тогава българките показаха, че са много по-класният отбор и започнаха да трупат разлика. Набързо тя стигна до 14:8, което до голяма степен наклони везните.

Румънките се опитаха да се върнат в играта и намалиха пасива си до 14:15. Това обаче само раздразни "лъвиците". Те отново "натиснаха газта" и поведоха с 18:14. Оттук нататък изходът на гейма беше ясен – българките стигнаха до 21:15 и вече никой не можеше да ги спре. Първият геймбол дойде при 24:19. С ас на Алексиева затворихме частта – 25:19.

3 от 3 за

Третият гейм беше още по-убедителен в полза на националките. С изключение на първите 2-3 разигравания не оставихме никакво съмнение кой ще е крайният победител. Бързо поведохме с 9:3 и финалът беше пред очите ни. В нито един момент не позволихме на румънките да си помислят за обрат. Разликата дори се увеличаваше – 15:6. Тя стана двуцифрена при 17:7. След това мачът само се доиграваше. За статистиката крайният резултат бе 25:15.

Преди румънките България св справи последователно с Косово, Черна гора и Гърция в груповата фаза.

Тагове:

България румъния София волейбол успех квалификация поредна победа европейско първенство доминация 2026 лъвиците

