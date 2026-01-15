3 от 3 за "лъвиците" в евроквалификациите (ВИДЕО)

България спечели и третия си мач от квалификационната група за eвропейско първенство за девойки (U18).

След като "лъвиците" надиграхa Косово и Черна гора, сега дойде ред на Гърция – 3:1 гейма (25:18, 18:25, 25:14, 25:22) в зала Христо Ботев.

По-късно днес ще стане ясен съперникът ни в полуфинала, който е утре.

Първият гейм премина под диктовката на България. Наши бяха първите три точки и започнахме постоянно да увеличаваме аванса си. Много бързо той стигна до 9:3. Тогава гъркините опитаха да ни отвърнат и стигнаха до 12:10 за нас. Това обаче беше последният им опит за нещо повече. Българските момичета не спираха да пресират, а началният ни удар се оказваше твърде сложен за съперника. Така резултатът набъбна до 20:14, а частта завърши с 25:18.

Вторият гейм започва по коренно различен начин. За първи път Гърция поведе с 3:1. Самочувствието на съперничките ни дойде и продължиха да натискат – 9:5. Това предизвика таймаут за треньора Атанас Петров. За съжаление, това не помогна. Гърция увеличи аванса си до 14:8. Голям проблем в този гейм беше нашият начален удар. Гъркините успяваха да поддържат разликата и дори я направиха 20:12. България съхрани надеждите си, намалявайки до 17:21. Но Гърция затвори гейма с 25:18.

Третата част започва оспорвано. Отборите за първи път си разменяха точки и никой не взимаше аванс. България първа успя да натисне и поведе с 11:8. След това нашите увеличиха преднината до 15:10. В този момент самочувствието от първия гейм ни се върна напълно. Резултатът се увеличи – 20:12. Разликата стана двуцифрена при 23:13. Частта завърши с убедителното 25:14.

Четвъртият гейм също беше равностоен, но само в началото. Въпреки че направихме 15:11, позволихме на Гърция 4 поредни точки и изравняване – 15:15. Българките не се смутиха, а напротив – отвърнаха със свои 4 точки. Интригата се запази, защото съперникът не се предаваше. Резултатът стана 19:18. Прекъсването на Петров не свърши работа и гъркините изравниха.

Най-накрая и нашите се върнаха в играта. Грешка от начален удар и ас направиха 21:19. Гърция обаче изравни отново. Две много важни атаки отляво пак ни дадоха 2 точки аванс, а грешка на съперника и първия мачбол – 24:21. Гърция го спаси и предизвика втори. Вече нямаше какво да се случи – победа за България след 25:22.

