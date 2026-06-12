Волейбол Публикувано в bTV Спорт екип Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Лъвовете" се събудиха! България не остави шанс на Иран Първа победа за България в Лига на нациите Снимка: VNL

Мъжкият ни национален отбор по волейбол записа първата си победа в тазгодишното издание на Лига на нациите.

Съставът на Джанлоренцо Бленджини показа значително по-добро лице и надигра Иран с категоричното 3:0 (23, 19, 21) в Бразилия.



Още от началото на двубоя българските национали демонстрираха увереност и агресия в играта си. Първият гейм премина равностойно, като двата отбора на няколко пъти си размениха водачеството. В най-важните моменти обаче българите бяха по-концентрирани и успяха да вземат аванс - 25:23.



След спечелената първа част лъвовете вдигнаха още повече нивото си. Стабилният сервис, добрата блокада и разнообразните атаки затрудниха максимално иранския тим. България контролираше събитията на игрището и заслужено увеличи преднината си след 25:19 във втория гейм.





Снимка: VNL

Третата част започна по-оспорвано, но българският състав не позволи на съперника да се възползва от шансовете си. При решителните разигравания националите показаха класа и хладнокръвие, за да затворят мача след 25:21 и да стигнат до първите си три точки в надпреварата.

В основата на успеха беше Александър Николов, който отново доказа защо е сред лидерите на отбора.

Той завърши като най-резултатен в срещата с 24 точки и беше ключова фигура както в нападение, така и на блокада. Силен принос имаше и Алекс Грозданов, който се отличи с важни точки и стабилна игра на мрежата - 11 точки , от които 5 блокади. За съперника Пория Ханзадех и Али Хаджипур Фаруджи се разписаха с по 11 точки.

"Всеки отбор е силен. Беше двубой с постоянство от наша страна", коментира след мача треньорът на нашите Джанлоренцо Бленджини.