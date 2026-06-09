Волейбол Публикувано в Тази сутрин Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Любо Ганев: За момчетата волейболът е живот! Раздават се на 100% (ВИДЕО) През септември България ще е съдомакин на шампионата на Стария континент Снимка: Ладислав Цветков

Уверен в успеха на домакинството на европейското първенство по волейбол за мъже през септември 2026 г. е президентът на българската федерация Любомир Ганев.

През септември в София сребърните медалисти от последното световно посрещат Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел. Това ще е и първа тяхна изява след огромния успех през миналата есен, който превърна момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини в герои!

Сега напрежението, но и подкрепата ще е по-голяма!

Отговорността

Положително е, че волейболистите са напълно наясно с това и са готови за новото предизвикателство.

"Два дни, след като се прибрахме в България, когато момчетата си отиваха по клубовете, се направи една вечеря. Алекс Грозданов - капитанът, взе думата и каза: "Видяхте как ни посрещнаха хората, какво внимание има. Сега отивайте всички по клубовете, работете и като се върнем, ще работим още повече, защото очакванията към нас са много големи". Радвам се, че тези момчета наистина се раздават на 100% - в тренировки, в мачовете. За тях волейболът е живот. Радвам се, че с усилията, които полагат, и успехите, които постигат, ни карат да се чувстваме горди българи", сподели Ганев, който гостува на "Тази сутрин".

"Момчетата са много развълнувани, защото винаги са усещали подкрепата, дори в чужбина. Третият турнир от Лигата на нациите е в Чикаго. Знаете там каква е българската общност. Обикновено в Чикаго, когато играем срещу САЩ, има повече българи в залата. Момчетата искат да зарадват тези фенове. Нашият спорт е популярен, защото е обичан, хората го харесват, има кой да плати билети, медиите искате да го излъчвате и се надпреварвате. Нашата цел е от всеки един мач да направим събитие. Дори твоят отбор да загуби, да кажеш, че си си изкарал добре и 2-3 часа и пак ще дойдеш", разкри плановете си той.

Инвестиция в София

"Във волейболът всички мачове са тежки, трябва да играеш срещу всеки. Полша е най-силният отбор от нашата група, с тях играем последни. Трябва да играем всички мачове концентрирано. Ще сме пред пълна зала, 12 500 човека. Сигурен съм, че ще има огромен интерес. Отвън предвиждаме фен зона, ще има волейболно игрище за въздушен волейбол, за да може някой, който никога не е пипал топка, да може да играе", разкри Ганев.

Той е категоричен, че европейското първенство ще допринесе и за икономиката на столицата:

"Приходът, който ще генерира това първенство за София, ще е над 20 милиона евро! Това са директни постъпления в държавата от хората, които ще дойдат. Има и много хора, които не са от София, но няма да се прибират, а ще останат, ще спят, ще ядат в ресторантите на София, ще харчи пари, ще ползва таксита"