Волейбол Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Обичам те, волейбол!" От момче на 13 до легенда (ВИДЕО) Боян Йорданов каза "край"

Легендата на българския волейбол Боян Йорданов сложи край на една изключителна кариера.

43-годишният бивш национал и капитан на Левски обяви решението си да се оттегли от професионалния спорт след десетилетия, изпълнени с победи, битки и незабравими моменти на най-високо ниво.





През последния си сезон той допринесе за завръщането на Арис в елита на Гърция още един силен финален акорд в дългия му път във волейбола.



В България Боян остава завинаги свързан с доминацията на сините, с които печели четири поредни титли (2003, 2004, 2005, 2006). В Гърция също оставя ярка следа с два шампионски трофея с Олимпиакос през 2013 и 2014 г.





С националния отбор на България той е част от едни от най-силните поколения в историята на волейбола бронзов медал от Световното първенство в Япония (2006), бронз от Световната купа (2007) и престижното пето място на Олимпийските игри в Пекин (2008). Това са постижения, които остават завинаги в колективната памет на българския спорт. Кариерата му преминава през редица клубове в Европа от България и Гърция до Италия, Румъния, Словения и Кипър винаги с една и съща разпознаваема страст към играта и неизчерпаема енергия на терена.



В своята прощална изповед той споделя:



"Направих го по моят начин... С цялото си сърце и цялата си душа, от любов към играта!

Леле, кога минаха 30 години?! A бях само на 13,когато започна всичко Искам да благодаря на всички мои треньори, съотборници и съперници терена! Вие ми помогнахте да стана състезателя, който съм в в момента!

Благодаря на всички хора, които са вярвали в мен! Обичам ви!

Благодаря и на всички онези, които не вярваха в мен! Странно или не, но с Вас мотивацията ми растеше с всеки изминал ден!

Благодаря и на всички журналисти, които са отразявали моите изяви през годините!

На всички ФЕНОВЕ: Благодаря Ви за всеки автограф, който сте поискали от мен!

Благодаря за всяка снимка, която имам с вас! Благодаря, че скандирахте името ми! Вие ме правехте по-добър и ме карахте да давам на всяка тренировка и на всеки мач все повече и повече от себе си, защото не исках да Ви разочаровам! Вие сте моята сбъдната мечта!

Специално искам да благодаря и на първият ми треньор, който случайно ме намери в училище и ми показа, какво е волейбол г-н Божидар Горанов!

Всичко стана така, както ти ми каза, Тренер, даже беше и по-хубаво!

И още по-специално искам да благодаря на моята майка, която повярва в моята мечта. Минахме през много трудности, Мамо, но успяхме! Обичам те!

Това беше всичко от мен като състезател! За мен беше уникална привилегия, чест и отговорност да бъда професионален волейболист!

Г-н Волейбол, благодаря ти за Приключението! Ще ми липсваш, но все пак заедно имаме незабравими спомени, нали така?!

ОБИЧАМ ТЕ! Искрено Ваш Боян Йорданов", не крие емоциите Боян.