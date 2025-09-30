Братя Николови: Изпитахме гордост! Благодарим! (ВИДЕО)

Гордост и благодарност. Това изпитват Симеон и Александър Николови след грандиозното посрещане, което те и съотборниците им получиха от България.

Шампионски парад с открит автобус, музика, шампанско, поздрави и усмивки на всяка пряка до финалната спирка - площад "Александър Невски". А там имаше хиляди туптящи сърца в един ритъм - в ритъма на волейболните национали, които макар и без титла, вече са истински шампиони.

"Емоциите са много. Има умора, обаче надделява вълнението, надделява щастието. Това, на което бяхме свидетели преди малко, никога не съм си мислел, че има как да се случи, особено заради нас. Изключително сме радостни и най-вече горди.", започна Алекс пред bTV.

"Буквално всяка кола, която минаваше, свиреше на клаксона или ни махаха. Бебета, деца реват.", сподели Симеон.

С медалите идват очакванията

"Вече, когато играем такива тежки турнири, когато се подготвяме с толкова много труд, ще имаме едно на ум какво може да ни чака, ако се справим добре. Така че всяка следваща година ще работим още повече, за да може това, което изпитахме, както и всички българи, да се повтори."

"Изпитах гордост, че нашата малка нация се събра, за да направи такова нещо... Ние там постоянно си повтаряхме, че трябва да напънем, че трябва да дадем всичко от себе си и ще си струва. Ето, че направо много е повече от това, което си мислехме. Благодарим! Ще има едно очакване от нас, но ние това искахме. Искахме да сме топ отбор, да печелим медали. А с тях идват и очакванията. Вървят ръка за ръка.", допълни Алекс.

