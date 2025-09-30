bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
"Готови сме да умрем за родината": Извънземното посрещане на вторите в света (ВИДЕО)

Хиляди се събраха в центъра на столицата в чест на новите герои на България

Емоционално, изключително, наелектризиращо. Това е една малка част от епитетите, с които бихме могли да опишем случилото се в София тази вечер!

Еуфорията от финала на световното първенство по волейбол няма скоро да ни напусне. А днес, след дълго пътуване от Филипините, новите герои на България усетиха с пълна сила родната любов.

Незабравимо

Шампионски парад с открит автобус, музика, шампанско, поздрави и усмивки на всяка пряка до финалната спирка - площад "Александър Невски". А там - хиляди туптящи сърца в един ритъм - в ритъма на волейболните национали, които макар и без титла, вече са истински шампиони.

Около 17:30 ч. световните вицешампиони, под аплодисменти на близки, приятели и фенове, се качиха на открит автобус в "Студентски град" и потеглиха към "Александър Невски". Момчетата бяха в настроение - забавляваха се с музика и шампанско. Усмихнати до уши, те попиваха от енергията на хората, които им се радваха по улиците.

"Българи юнаци"

Кулминацията бе пристигането на сребърните медалисти на площад "Александър Невски". Те се качиха на специално изградената сцена един по един, под съпровода на песента на Валя Балканска "Претури се планината". Последен се появи треньорът Джанлоренцо Бленджини, който бе понесен на ръце от играчите.

Отбор и фенове изпяха заедно химна на България.

Всеки един от играчите каза по няколко благодарствени думи, но тези на посрещача Симеон Николов доста развълнуваха тълпата: "Готови сме да умрем на терена за родината", обеща 18-годишният Мони.

А Бленджини взриви публиката с "Българи юнаци!"

Отборно селфи и изпълнение на We Are The Champions за финал... а дълго след края на церемонията новите герои на България раздаваха автографи и се снимаха за спомен с феновете си.

А как премина шампионският ден - от кацането на волейболистите до последния автограф пред храм-паметник "Александър Невски" - четете в нашия онлайн репортаж тук:

Тагове:

България волейбол световно първенство национален отбор по волейбол българи юнаци симеон николов

