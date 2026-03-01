Кристиано Роналдо може да пропусне световното

Мондиал 2026 без Кристиано Роналдо? Петкратният носител на "Златната топка" е получил контузия, която поставя под риск мечтата му.

41-годишният португалец беше сменен принудително 10 минути преди края на двубоя с Ал Файха от 24-ия кръг на саудитското първенство.

Травмата помрачи радостта на "жълто-сините", които спечелиха с 3:1 и остават на върха с актив от вече 61 точки - 2 пред Ал Ахли и с 3 повече от действащия шампион Ал Хилал.

Мачът обаче се оказа кошмарен за Роналдо и по друга причина - изпусна дузпа при 0:0.

"Роналдо има мускулна умора и ще се подложи на спешни тестове, за да бъде изяснено състоянието му.", коментира треньорът на гранда от Рияд - Жорже Жезуш.

Историческият мондиал

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва през юни. Роналдо гледа към рекордно шесто участие на мондиал. Той не е пропускал такъв от 2006 г. насам.

С 5 участия на световни финали са големият му съперник Лионел Меси, Лотар Матеус, Антонио Карбахал, Андрес Гуардадо и Рафаел Маркес. Меси изглежда ще поведе Аржентина към втора поредна титла, а Роналдо ще направи всичко възможно за нов епизод от битката им.

Португалия започва мондиала на 17 юни с мач срещу плейофния победител от Нова Каледония, Ямайка или ДР Конго. В груповата фаза "мореплавателите" ще премерят сили още с Узбекистан и Колумбия.