bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо може да пропусне световното

Петкратният носител на “Златната топка“ притесни феновете

Кристиано Роналдо може да пропусне световното

Мондиал 2026 без Кристиано Роналдо? Петкратният носител на "Златната топка" е получил контузия, която поставя под риск мечтата му. 

41-годишният португалец беше сменен принудително 10 минути преди края на двубоя с Ал Файха от 24-ия кръг на саудитското първенство.

Травмата помрачи радостта на "жълто-сините", които спечелиха с 3:1 и остават на върха с актив от вече 61 точки - 2 пред Ал Ахли и с 3 повече от действащия шампион Ал Хилал.

Мачът обаче се оказа кошмарен за Роналдо и по друга причина - изпусна дузпа при 0:0.

"Роналдо има мускулна умора и ще се подложи на спешни тестове, за да бъде изяснено състоянието му.", коментира треньорът на гранда от Рияд - Жорже Жезуш.

Историческият мондиал

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико започва през юни. Роналдо гледа към рекордно шесто участие на мондиал. Той не е пропускал такъв от 2006 г. насам.

С 5 участия на световни финали са големият му съперник Лионел Меси, Лотар Матеус, Антонио Карбахал, Андрес Гуардадо и Рафаел Маркес. Меси изглежда ще поведе Аржентина към втора поредна титла, а Роналдо ще направи всичко възможно за нов епизод от битката им.

Португалия започва мондиала на 17 юни с мач срещу плейофния победител от Нова Каледония, Ямайка или ДР Конго. В груповата фаза "мореплавателите" ще премерят сили още с Узбекистан и Колумбия.

Тагове:

кристиано роналдо травма роналдо контузия саудитска арабия кристиано ал насър под въпрос ал файха

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща

Синът на Георги Велинов: За мен беше чест, че беше мой баща
Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Трето място за Малена Замфирова в Криница

Трето място за Малена Замфирова в Криница
С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри

С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри

Последни новини

Божидар Саръбоюков направи исторически хеттрик (ВИДЕО)

Божидар Саръбоюков направи исторически хеттрик (ВИДЕО)
С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри

С мартеница и икона - изпратихме участничката ни на Паралимпийските игри
Левски срази Локо София в луд мач

Левски срази Локо София в луд мач
Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!

Христо Стоичков: Почивай в мир, бате Джони! Вечни благодарности!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV