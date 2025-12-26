Симеон Николов с възможност да спечели четвърти трофей в трета различна държава. Тази вечер под ръководството на Пламен Константинов, 19-годишният разпределител и неговият Локомотив Новосибирск излизат в битка за Суперкупата на Русия срещу шампиона Зенит Казан.

Симеон излиза на пети финал в рамките на две години и два месеца. До този момент разпределителят няма загубен финал на клубно ниво, като триумфира три пъти с Левски и Лонг Бийч и има една загуба на световното първенство във Филипините с България.

Началото

Първият трофей за Николов идва на 15 октомври 2023 г. с екипа на Левски, печелейки Суперкупата на България. Няколко месеца по-късно, разпределителят изведе „сините“ до първа шампионска титла от 15 години.

След края на сезона Николов премина в колежанския Лонг Бийч, като също взе трофей. Освен това записа редица рекорди, сред които спечели приза за най-добър новобранец и постави нов рекорд за асове в историята на колежанското първенство за един сезон - 106 точки от начален удар.

80 точки за три месеца

По-малко от 3 месеца, след като подписа с отбора на Локомотив Новосибирск, Николов излиза за първи трофей, като в актива си има 80 точки.

И тази вечер Симеон ще получи подкрепа от родителите си, като и четирите изиграни финала в кариерата му до този момент, са пред погледа на Владо и Мая.

За Пламен Константинов пък е възможност да спечели трети трофей след шампионската титла през 2020 г. и Купата на Русия през този сезон.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK