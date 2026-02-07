Николов и Гибона не се предават: обрат от 15:22 срещу лидера в Русия!

Локомотив Новосибирск с разпределителя Симеон Николов удари лошо лидера в класирането Зенит-Казан с 3:2 (-19, 26, -22, 23, 13) след близо три часа играча. Мачът започна трудно за домакините – първият гейм бе напълно доминиран от Зенит, който затвори частта при убедителните 25:16.

Във втория гейм гостите поведоха с 22:15 и изглеждаше, че ще осигурят сериозен аванс. Точно тук обаче настъпи обратът, който ще остане в историята на срещата. Отборът на Пламен Константинов отбеляза шест поредни точки, доближавайки се само на една от Зенит – момент, който принуди треньора на гостите да вземе прекъсване.

Знаменит обрат

Геймболът за лидера в класирането при 24:23 изглеждаше решаващ, но Симеон Николов и компания не само се защитиха, а показаха невероятна воля, спасиха още един геймбол и затвориха частта на 26, разтърсвайки трибуните. Третият гейм отново бе за Зенит, който спечели с 25:22. Четвъртата част обаче отново бе драматична – Локомотив поведе 24:22 и след здрава битка изравни. Тайбрекът започна впечатляващо за Новосибирск – 9:3.

Дори след спорна отсъдена топка и последвалото наваксване до 13:12, разпределителят на мъжкия ни национален отбор Симеон Николов показа хладнокръвие. В решителния момент той не успя да извади една топка, но гостите допуснаха грешка директно от сервис, което затвори мача в полза на Локомотив – 3:2.

Така "железничарите" нанесоха едва втората загуба на отбора от Казан през сезона и остават на трето място в класирането с 56 точки, докато лидерът Зенит има 64, а между тях е Зенит Санкт Петербург с 58.

