Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Дамян Колев - либерото на националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините, е истински шампион!

Не само защото се раздава докрай на терена, не само защото получи признание от италианската звезда Симоне Андзани, а и защото до себе си има момиче, което го обича!

Днес, 30 септември, Ивета Тодорова бе сред развълнуваните близки на летище "Васил Левски", които първи успяха да прегърнат новите български герои. Тя стиска палци за своя любим от родината ни, а той вече е в прегръдките ѝ.

Посланието

Малко след като националите кацнаха в София, Ивета публикува прочувствено послание в социалните мрежи:

"До теб разбрах, че истинските шампиони не се измерват само в медали и победи, а в силата на духа, в упоритостта и сърцето, което никога не се предава. Ти носиш на гърдите си сребро, но за мен винаги ще бъдеш злато - защото в теб виждам светлина, вдъхновение и любов, които нямат цена. Гордея се не просто с това, че си вицешампион на света, а че съм до теб - в най-силните ти мигове и в най-тихите ти битки.

Всяка тренировка, лагери, всяка жертва, всяка капка пот си заслужават! Никой не знае колко тежък беше пътят дотук, затова този медал блести двойно по-силно! Ти си олицетворение на сила, упоритост и непримиримост! Гордея се безкрайно с теб и съм щастлива, че вървим заедно по този път. Най-хубавото тепърва предстои. Обичам те!", пише тя.

Какво предстои?

Кулминацията на деня ще е в 17:30 ч. на площада през храм-паметника "Александър Невски" в София.

Тогава се очаква световните вицешампиони да бъдат приветствани от феновете, като се очаква почитателите да са над 20 000!

bTV ще ви направи съпричастни с всички емоции от церемонията! Ще ги следим и на нашите сайтове, както и в социалните мрежи! Специалното ни предаване започва в 16:20 ч.

