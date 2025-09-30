bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Половинката на Дамян Колев: На гърдите ти сребро, но ти си злато

Ивета Тодорова посрещна любимия си и го зарадва с прочувствено послание

Дамян Колев - либерото на националния отбор по волейбол, който спечели сребърните медали на световното първенство във Филипините, е истински шампион! 

Не само защото се раздава докрай на терена, не само защото получи признание от италианската звезда Симоне Андзани, а и защото до себе си има момиче, което го обича! 

Днес, 30 септември, Ивета Тодорова бе сред развълнуваните близки на летище "Васил Левски", които първи успяха да прегърнат новите български герои. Тя стиска палци за своя любим от родината ни, а той вече е в прегръдките ѝ.

Посланието

Малко след като националите кацнаха в София, Ивета публикува прочувствено послание в социалните мрежи:

"До теб разбрах, че истинските шампиони не се измерват само в медали и победи, а в силата на духа, в упоритостта и сърцето, което никога не се предава. Ти носиш на гърдите си сребро, но за мен винаги ще бъдеш злато - защото в теб виждам светлина, вдъхновение и любов, които нямат цена. Гордея се не просто с това, че си вицешампион на света, а че съм до теб - в най-силните ти мигове и в най-тихите ти битки.

Всяка тренировка, лагери, всяка жертва, всяка капка пот си заслужават! Никой не знае колко тежък беше пътят дотук, затова този медал блести двойно по-силно! Ти си олицетворение на сила, упоритост и непримиримост! Гордея се безкрайно с теб и съм щастлива, че вървим заедно по този път. Най-хубавото тепърва предстои. Обичам те!", пише тя.

Какво предстои? 

Кулминацията на деня ще е в 17:30 ч. на площада през храм-паметника "Александър Невски" в София. 

Тогава се очаква световните вицешампиони да бъдат приветствани от феновете, като се очаква почитателите да са над 20 000! 

bTV ще ви направи съпричастни с всички емоции от церемонията! Ще ги следим и на нашите сайтове, както и в социалните мрежи! Специалното ни предаване започва в 16:20 ч.

Снимка: Instagram

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

София волейбол световно първенство сребърен медал гадже половинка либеро Дамян Колев Ивета Тодорова

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Каква премия ще получат волейболистите ни?

Каква премия ще получат волейболистите ни?
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)
Сребърните медалисти вече са в България! (НА ЖИВО)

Сребърните медалисти вече са в България! (НА ЖИВО)
Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Последни новини

Каква премия ще получат волейболистите ни?

Каква премия ще получат волейболистите ни?
Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!

Пушката гърми: В този отбор с корупция не става!
Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)

Бленджини: Сега започва най-трудното (ВИДЕО)
Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)

Алекс Николов и половинката му: Половината медал е неин! (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV