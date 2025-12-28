Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)

Симеон Николов, Пламен Константинов и техният Локомотив Новосибирск не успяха да спечелят Суперкупата на Русия, но... животът продължава! Във влак!

Локомотив - отбор, започнал като част от Производствено обединение "Север", което се занимава с производство на продукти за отбраната, но и за електротраспорта в страната, се завърна към корените и тръгна за мача си с Ярославл... с влак.

Волейболистите трябваше да "живеят" в купетата по пътя от Санкт Петербург, където беше турнирът за Суперкупата на Русия, до Ярославл. Мачът им е днес, 28 декември.

Пътуването

Да се придвижиш с влак от Санкт Петербург до Ярославл обикновено трае 16 часа.

За това време волейболистите и треньорите ще имат на разположение свой спален вагон.

В кратко видео в профилите в социалните мрежи от клуба показаха, че всеки волейболист си има легло с чисти чаршафи и възглавници.

Момчетата на треньора Пламен Константинов бързо се ориентираха в ситуацията, а Мони дори разположи неизменния си лаптоп, с който играе на игри и предава на живо в стрийминг каналите.

Признанието

Младият български разпределител е истинска суперзвезда в Локомотив Новосибирск.

Синът на бившия капитан на националния тим Владимир Николов премина в отбора в началото на сезона и е неизменен титуляр.

Преди дни Мони, който бе сред основните волейболисти и на световното първенство за мъже във Филипините, на което България спечели сребърен медал, бе определен за номер 6 в световната класация за сезона на Международната волейболна федерация.

Очаква се едно от призовите места да е за брат му Александър.

