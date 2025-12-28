bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Пуф-паф: Мони Николов и Локо тръгнаха на нощно пътуване с влак (ВИДЕО)

Волейболистите се върнаха към корените

Симеон Николов, Пламен Константинов и техният Локомотив Новосибирск не успяха да спечелят Суперкупата на Русия, но... животът продължава! Във влак! 

Локомотив - отбор, започнал като част от Производствено обединение "Север", което се занимава с производство на продукти за отбраната, но и за електротраспорта в страната, се завърна към корените и тръгна за мача си с Ярославл... с влак. 

Волейболистите трябваше да "живеят" в купетата по пътя от Санкт Петербург, където беше турнирът за Суперкупата на Русия, до Ярославл. Мачът им е днес, 28 декември. 

Пътуването

Да се придвижиш с влак от Санкт Петербург до Ярославл обикновено трае 16 часа. 

За това време волейболистите и треньорите ще имат на разположение свой спален вагон. 

В кратко видео в профилите в социалните мрежи от клуба показаха, че всеки волейболист си има легло с чисти чаршафи и възглавници. 

Момчетата на треньора Пламен Константинов бързо се ориентираха в ситуацията, а Мони дори разположи неизменния си лаптоп, с който играе на игри и предава на живо в стрийминг каналите. 

Признанието

Младият български разпределител е истинска суперзвезда в Локомотив Новосибирск. 

Синът на бившия капитан на националния тим Владимир Николов премина в отбора в началото на сезона и е неизменен титуляр. 

Преди дни Мони, който бе сред основните волейболисти и на световното първенство за мъже във Филипините, на което България спечели сребърен медал, бе определен за номер 6 в световната класация за сезона на Международната волейболна федерация

Очаква се едно от призовите места да е за брат му Александър. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

влак пламен константинов Русия пътуване железници локомотив новосибирск симеон николов мони николов

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

От детство без футболни обувки до новия №10 на ЦСКА

От детство без футболни обувки до новия №10 на ЦСКА
Няма почивка! Кристиано Роналдо с още два гола (ВИДЕО)

Няма почивка! Кристиано Роналдо с още два гола (ВИДЕО)
Кошмар във Видин: Футболист на Бдин почина на 25

Кошмар във Видин: Футболист на Бдин почина на 25
Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Продават футболен шампион само за 32 евро цента

Последни новини

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

Скандал в баскетбола: Локо Пд иска отлагане на мач заради ужасни условия

"Битката на половете" само по Voyo.bg. - със специални правила и шоу елементи

Митов и Абърдийн пак стъпиха накриво у дома

Митов и Абърдийн пак стъпиха накриво у дома
Кошмар във Видин: Футболист на Бдин почина на 25

Кошмар във Видин: Футболист на Бдин почина на 25
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV