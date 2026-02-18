Революция във волейбола: След мрежа и таван се играе, а либерото...

Революционни промени в регламента на волейбола. Те бяха предложени от Комисията по съдийство и правила на играта на световната федерация (FIVB).

Някои ще бъдат тествани още това лято - в Лигата на нациите и на световното първенство за юноши до 17 години. Други са в процес на обсъждане.

Най-любопитни са новостите с ролята на либерото. Играчите на този пост вече ще могат да изпълняват сервис, както и да посрещат с две ръце отгоре във всяка зона.

Двоен удар

Освен това отборите ще могат да използват по две либера в рамките на един гейм, а в състава от 14 волейболисти за мач може да бъде заявено и само едно либеро (преди бяха необходими двама играчи на поста).

Но това далеч не е всичко. Ако досега всяко докосване на мрежата се броеше за грешка, занапред ще има изключения. Разиграването ще продължава, ако след докосването на мрежата топката остане в същото поле.

Сходна е промяната и при правилото за тавана. Ако топката го докосне, но остане в същото поле, играта продължава. Традиционно забраненият така наречен двоен удар вече няма да се санкционира, стига с него топката да не бъде прехвърлена през мрежата.

Повече динамика

Броят смени на гейм ще се увеличи от 6 на 8. А така наречената зона (задължителното подреждане на волейболистите в шестте зони) вече ще се отсъжда само до съдийския сигнал за начален удар вместо до самия начален удар, както досега.

Промени предстоят и в правилата за системата за видеопроверка. Треньорите вече ще могат да маркират на таблет конкретни моменти от разиграване, ако планират да заявят проверка.

А нови ограничения ще възпрепятстват паузите за видеопроверка да бъдат използвани като неофициални таймаути.