bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Волейбол

Симеон Николов и Локо завършиха годината с победа (ВИДЕО)

Успех №12 за тима на Пламен Константинов през сезона

Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск завършиха годината с победа. Тимът на Пламен Константинов спечели с 3:1 гейма (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) срещу Ярославич като гост в мач от 15-ия шампионатен кръг в Русия.

Световният вицешампион Николов беше на ниво - завърши с 10 точки, от които 7 блока, при 33% ефективност в нападение.

Над всички беше съотборникът му Иля Казаченков с 26 точки (3 аса, 2 блока, 54% ефективност в атака), Александър Маркин добави 13 (2 блока, 50% ефективност в атака), а капитанът Илияс Куркаев отбеляза 11 (3 блока, 73% ефективност в атака).

За домакините най-резултатен с 14 (1 ас, 1 блок) стана Егор Поторчин.

Победа №12

Днес Локомотив срещна трудности само във втория гейм, който съперникът успя да измъкне. В останалите части Николов и компания не оставиха съмнение в по-високата си класа.

Успехът идва два дни след финала за Суперкупата, загубен от "железничарите" с 1:3 гейма (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) от Зенит Казан. Победата е под №12 за Локомотив Новосибирск през настоящия сезон.

Така Локо се изкачи до второто място с актив от 36 точки - една зад лидера Зенит Казан. "Червените" изпревариха Динамо Москва, но столичният гранд е с двубой в аванс.

Следващият мач на Локомотив е на 4 януари, когато приема Кузбас Кемерево.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

пламен константинов Русия локомотив локо победа година годината новосибирск симеон николов 2025 бг

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)

Алекс Грозданов пред bTV: Горд съм, че съм част от това поколение (ВИДЕО)
За първи път от 14 години Левски е №1 в България

За първи път от 14 години Левски е №1 в България
ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение

ЦСКА плаща половин милион долара за новото си попълнение
Бивш капитан на Барса се отказа от футбола на 27. Връща се в родния си град

Бивш капитан на Барса се отказа от футбола на 27. Връща се в родния си град

Последни новини

Световната №1 загуби

Световната №1 загуби "Битката на половете", впечатли с танц (ВИДЕО)
Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)

Мач, въпреки скандални условия (ВИДЕО)
Вкарал хеттрик на Байерн подписа със Секирово

Вкарал хеттрик на Байерн подписа със Секирово
За първи път от 14 години Левски е №1 в България

За първи път от 14 години Левски е №1 в България
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV