Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск завършиха годината с победа. Тимът на Пламен Константинов спечели с 3:1 гейма (25:15, 26:28, 25:17, 25:21) срещу Ярославич като гост в мач от 15-ия шампионатен кръг в Русия.

Световният вицешампион Николов беше на ниво - завърши с 10 точки, от които 7 блока, при 33% ефективност в нападение.

Над всички беше съотборникът му Иля Казаченков с 26 точки (3 аса, 2 блока, 54% ефективност в атака), Александър Маркин добави 13 (2 блока, 50% ефективност в атака), а капитанът Илияс Куркаев отбеляза 11 (3 блока, 73% ефективност в атака).

За домакините най-резултатен с 14 (1 ас, 1 блок) стана Егор Поторчин.

Победа №12

Днес Локомотив срещна трудности само във втория гейм, който съперникът успя да измъкне. В останалите части Николов и компания не оставиха съмнение в по-високата си класа.

Успехът идва два дни след финала за Суперкупата, загубен от "железничарите" с 1:3 гейма (19:25, 17:25, 25:23, 21:25) от Зенит Казан. Победата е под №12 за Локомотив Новосибирск през настоящия сезон.

Така Локо се изкачи до второто място с актив от 36 точки - една зад лидера Зенит Казан. "Червените" изпревариха Динамо Москва, но столичният гранд е с двубой в аванс.

Следващият мач на Локомотив е на 4 януари, когато приема Кузбас Кемерево.

