Волейбол

Симеон Николов: С този медал изпреварихме баща ни (ВИДЕО)

Искаме още медали, цяла България да ни гледа и да ни се радва, щастлив е разпределителят

"Благодаря за това посрещане, чувствам се уникално. Еуфорията е пълна. Цялата тази емоция не знаем как да я контролираме. Очакваме да видим хората и феновете на площада довечера.

Издържахме по време на дългите лагери и мачовете. Много труд положихме", каза в ефира на bTV разпределителят на националния отбор Симеон Николов.

"Не очаквах на тази възраст да постигна това нещо. Сега целта е златото. Изпреварихме баща ни с този медал, той няма такъв! Но искаме още медали и такива събирания! Цяла България да ни се гледа и да ни се радва", каза още Мони.

