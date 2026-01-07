Стоичков гледа, Марица гази

Марица Пловдив показа страхотен характер и постигна първата си победа в груповата фаза на Шампионската лига този сезон, надигравайки категорично Льовалоа с 3:1 (22, -18, 22, 15) в зала "Колодрума".

"Жълто-сините" започнаха мача с висока концентрация и мощен начален удар, като поведоха с 5 точки още в първия гейм. След оспорван втори гейм, в който французойките изравниха резултата, Марица отговори с още по-силен сервис и стабилна защита, за да спечели третия и да пречупи съпротивата на съперника в четвъртия с впечатляваща серия от 8 безответни точки.

Ива Дудова е MVP

На трибуните легендата Христо Стоичков аплодира отбора, а след последната точка награди Ива Дудова с наградата за MVP. Националката бе най-резултатна с 24 точки, следвана от Борислава Съйкова с 14 и Ванеса Агбортаби с 13.

С този успех Марица вече има 4 точки и временно се изравни на втората позиция в подреждането на групата с полския Девелопрес Жешув, който утре гостува на лидера в класирането Палмберг Шверин. Льовалоа остава четвърти с 2 точки.

Снимка: MaxSport

