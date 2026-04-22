Ето ги повиканите в националния тим за Лигата на нациите!

Първо важно първенство след подвига на мъжкия национален отбор по волейбол, който спечели сребърните медали от световния шампионат през 2025 г.!

"Лъвовете" се връщат на терена за мачовете от традиционния летен турнир Лига на нациите. Мачовете ще започнат през юни, а дотогава волейболистите ще се подготвят с няколко лагера и няколко турнира.

Тази година Лигата на нациите е важна, тъй като е част от подготовката за европейското първенство по волейбол. Националите ще играят мачовете си и у нас през септември.

Разширен състав

Италианският селекционер на България Джанлоренцо Бленджини предостави списък с 31 волейболисти. За турнирите от Лигата на нациите могат да бъдат картотекирани 30 играчи.

Разпределители:

Антон Станчев (Локомотив Авиа), Виктор Жеков (Монтана), Любослав Телкийски (Нефтохимик 2010), Симеон Николов (Локомотив Новосибирск), Стоил Палев (Левски София)

Снимка: Volleyball World

Диагонали:

Венислав Антов (Туркоа), Димитър Димитров (Бусан), Християн Димитров (Равена)

Посрещачи:

Александър Николов (Кучине Лубе), Аспарух Аспарухов (Шлепск), Владимир Гърков (Сан Назер), Георги Татаров (Галатасарай), Денислав Бърдаров (ИББ), Денис Карягин (Мачерата), Жасмин Величков (Монца), Кристиян Алексов (Локомотив Авиа), Мартин Атанасов (Монца), Руси Желев (Мачерата), Самуил Вълчинов (Равена), Теодор Каменов (Пирин)

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов (Люблин Богданка), Борис Начев (Падова), Ивайло Дамянов (Локомотив Авиа), Илия Петков (Гротадзолина), Кирил Колев (Локомотив Авиа), Лазар Бучков (Левски София), Преслав Петков (Фолгоре Маса)

Либеро:

Дамян Колев (Левски София), Димитър Добрев (Левски София), Калоян Ботев (Монтана), Ясен Петров (Нефтохимик 2010)

Подготовката

Подготовката на националния отбор ще стартира на 27 април в Самоков, където тимът ще провежда своите тренировъчни занимания до 18 май. Ден по-късно отборът ще отпътува за Полша, където ще вземе участие в престижния международен турнир „Силезия къп“, който ще се проведе между 20 и 23 май. Освен България, участие в надпреварата ще вземат още отборите на Полша, Украйна и Сърбия.

Снимка: FIVB

На 3 юни тимът ни ще отпътува за Аржентина, където са предвидени тренировки и контролен двубой с националния отбор на страната.

Първият турнир от Лигата на нациите ще започне на 10 юни в Бразилия. В него българският национален отбор ще се изправи последователно срещу съставите на Белгия, Иран, Аржентина и Сърбия.