29 причини да се възхищаваме на Барса!

„Под ръководството на Флик, Барса е отбор, за който винаги трябва да си. Просто сядаш, гледаш и се наслаждаваш. Това ми е достатъчно – няма нужда да усложнявам нещата.

Когато отидеш на кино или в добър ресторант, просто искаш да се забавляваш. Този сезон Барса не ме е разочаровала нито веднъж“. Думите на признание са на Пеп Гуардиола - легенда на каталунския отбор.

Поздравления за Барселона за заслужената титла №29. Всички комплименти са заслужени. Ето поне 29 причини да се възхищаваме на този отбор.

1. Футболът на Барселона е почти гарантирано зрелище. Това е нещо, което е най-близко до футбола. Всички мислят първо за класирането, а след това за играта. Барселона изглежда е единственият клуб, който вече е загрижен за конкуренцията с Netflix и TikTok.

2. Ултраатакуващ стил на игра, вдъхновен от Йохан Кройф. Каталунците са отбелязали 140 гола в 59 мача. Всеки четвърти мач завършва с разгром!

3. Ла Масия е най-добрата академия в света. В топ 10 по изиграни минути има шестима възпитаници на Ла Масия. Възрастта им варира от 28-годишния Дани Олмо до 18-годишния Ламин Ямал. Сезонът все още не е приключил и от 29-те играчи, които са играли за първия отбор, 14 са от школата. Тяхната обща стойност в Transfermarkt е 632 милиона евро, повече от целия отбор на Атлетико Мадрид (587 милиона евро).

4. Младост = жажда за победа. Барса има най-младия състав в Ла Лига, със средна възраст от 25,7 години. И това си личи на терена: тези момчета не са разглезени от пари или трофеи и за тях няма лесни мачове. Те искрено се радват на всяка победа.

5. Владеене на топката – 69%. В Испания никой няма дори 60%. В Европа само ПСЖ е постигнал малко повече във Франция – 69,3%. Доминацията на Барса във владението на топката е базова линия, но степента може да варира. При Шави тя беше около 64-65%. В първия сезон на Флик беше 68,3%. Сега е дори по-висока.

6. Висока линия. Най-високата! Противниците биват хващани в засада 4,56 пъти на мач. Никой друг в Европа не ги хваща по-често от 3,3.

7. В топ 5 на Ла Лига по пасове, водещи до голмайсторски положения, има трима играчи на Барселона - Ямал, Педри, Фермин.

8. Футболистите на Барселона са отбелязали 7 гола в един мач в два поредни сезона – този сезон срещу Нюкасъл, а миналия - срещу Валенсия и Валядолид.

9. Барса играе най-интелигентния футбол. Показателен детайл: само 3,19% от подаванията на Барса в противниковата третина са над нивото на коленете. Това е най-ниският процент в европейските лиги.

10. Ханси Флик е като баща за Барса. Непоколебим авторитет. Няма по-важен човек в клуба: всички уважават треньора и няма битки или протести след смени (въпреки че Ламин Ямал се опита и бързо беше поставен на мястото си). Шави каза: „Флик е прекрасен човек и велик шампион.“ Всички са съгласни с него.

11. В същото време Флик глобява сурово всички за закъснение. Феран каза, че глобите са гигантски (и се начисляват на секунда). Ханси не се интересува от статута на играча. Няма изключения от правилото.

12. Непобедими у дома. Тимът е спечелил всеки домакински мач в Ла Лига. Те се спънаха единствено срещу Атлетико Мадрид в Шампионската лига.

13. "Камп Ноу", любимият "Камп Ноу". Най-накрая у дома! Ще се съгласите: да играеш така на ограничения стадион "Монтжуик" е престъпление срещу футбола. Повече хора трябва да се насладят на Барса на живо.

14. Барса не знае какво е "автобус". Флик винаги играе атакуващ футбол.

15. Неизчерпаемият гений на Педри. Как друго може да го наречем, ако не гений? Педри е футболист с невероятни умения, той може и прави всичко. И как го прави? Всяко движение е калибрирано до съвършенство. Той усеща играта инстинктивно. За съжаление, този сезон контузии отново го сполетяха.

16. Магията на Ямал. Неговите движения не бива да се описват, а да се наблюдават. Те те карат да се влюбиш във футбола. Един впечатляващ факт: 50 подавания, довели до гол – най-доброто в Ла Лига. Само Винисиус (47), който игра 300 минути повече, се доближава до него. Той е ясен лидер пред останалите.

17. Един от акцентите на сезона (все още вдъхновен от предишната кампания): защо Рафиня не получава никакви награди или дори отбори от звездите?!

18. Сезонът на Фермин. Челси сериозно преследваше Лопес през лятото. Той остана вкъщи и със сигурност си заслужи признанието този сезон.

19. Феран Торес, най-критикуваният играч на отбора, е по-добър реализатор от Килиан Мбапе в Ла Лига. Разбира се, ако изключим дузпите. 0,76 гола на 90 минути срещу 0,60. Факти!

20. Френки вече се записа в историята на клуба. Де Йонг сега държи рекорда за най-много мачове на нидерландец е кипа на Блаугранас: 296, изпреварвайки Филип Коку.

21. Тихият професионализъм на Левандовски. Роберт е Кристиано Роналдо без скандалите и саморекламата. Фитнес маниак, истински футболен интелект.

22. Рашфорд е най-резултатният играч под наем в Европа. Англичанинът има 13 гола и 11 асистенции във всички турнири. Може да не е звездата на Барса, но е ценен актив.

23. Страстта е бижуто на всеки спорт. Фермин Лопес, Гави и Жоао Кансело празнуват всеки важен гол, сякаш е финал на световното първенство. Сериозно: вижте реакциите на тези момчета!

24. Радостта на Шченсни. Полският вратар е от решаващо значение за здравословната атмосфера в отбора. Всяко негово интервю за клубната телевизия е чиста стендъп комедия. В негово лице, Барса се сдоби с нещо повече от резервен вратар за няколко сезона.

25. Популизмът на Жоан Лапорта винаги е забавен. Ако не приемате събитията в Барселона присърце, Лапорта винаги намира начин да ви развесели. Той танцува, пее, обича да яде, може да лежи на тревата, да кара мотокар и дори да чисти седалките на стадиона. Човек с огромна харизма.

26. Барса премина през сезона без големи катаклизми. Те си осигуриха шампионската титла предсрочно. Сега целта е 100 точки в края на кампанията. Това е впечатляващо за крехък, млад отбор, зависим от своите лидери.

27. Как Жоан Гарсия се озова в Барселона? Уникална история: той стана вратар №1 в Ла Лига срещу Еспаньол, изкачи се до върха и мигновено се адаптира към новото предизвикателство. Справи се с натиска на сагата с Марк-Андре тер Стеген. Той спасяваше както когато имаше много положения пред вратата му, така и когато нямаше. Отличителният белег на топ вратаря, какъвто той е точно в момента. Това напомня за досадната фраза „вратарят е половината отбор“. Малко е дразнещо, но предава напълно вълнението.

28. Между другото, и женският отбор на Барселона е страхотен. Шест поредни финала на Шампионската лига и 36 титли за капитана Алексия Путеляс (повече от Меси!). Последните пет „Златни топки“ са спечелени от жени на Барселона. Шестата е на път.

29. „Барса е шампион!“ може да се каже не само за футбола, но и за футзала, баскетбола, хандбала и дори хокей на ролери. А Юлимар Рохас, която представлява отбора по лека атлетика на клуба (да, има такъв), държи световния рекорд в тройния скок!