30 милиона евро? За CR7 това е просто „дом“
Роналдо построи най-скъпата вила в Португалия
Снимка: Getty Images
Снимка: Reuters
Футбол Световен футбол

Кристиано Роналдо отново вдигна летвата — нещо напълно в стила на великите. Този път обаче не с гол от невъзможен ъгъл, а с ход извън терена, който остави мнозина без думи. Португалската икона официално завърши строителството на най-скъпата частна къща, изграждана някога в Португалия.

Разположена в елитния район Кинта да Мариня, вилата е оценена на почти 30 милиона евро. Кино и спа център, два басейна, тенис корт и гараж, който спокойно може да мине за автосалон — място, достойно за колекцията от суперавтомобили на CR7.

Този архитектурен шедьовър е поредното бижу в имотната империя на Роналдо, която вече включва над дузина имоти в Португалия, Испания, Италия и Саудитска Арабия.

А най-интересното? Докато бизнесът му процъфтява извън терена, звездата на Ал Насър не намалява оборотите и на него.

Снимка: Reuters

С 10 гола в 9 мача от първенството, той уверено крачи към почти митичната граница от 1000 гола в кариерата си.

кристиано роналдо дом кино гараж милиони португалия басейн вила кариера спа голове

