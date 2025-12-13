Кристиано редом до Вин Дизел в "Бързи и яростни"

Колко от вас са си мечтали да видят Кристиано Роналдо в холивудска продукция? Е, това желание скоро може да се сбъдне.
Всички знаем колекцията на португалската суперзвезда от бързи автомобили. Предполагаме вече знаете накъде бием.
Точно така! Кристиано Роналдо може да получи роля в "Бързи и яростни". Филмовата поредица, която нашумя в началото на 2000-те, все още не е приключила, като се очаква през 2026 г. да излезе последния епизод.
А главният актьор Вин Дизел потвърди в социалните мрежи, че Роналдо може да получи роля.
"Всички питаха, дали той ще участва в "Бързи и яростни". Трябва да ви призная нещо. Подготвили сме роля за него", написа американският актьор в Instagram.
Това няма да е първият път, в който виждаме футболисти във филми и сериали. Златан Ибрахимович, Зинедин Зидан, Ерик Кантона, Дейвид Бекъм и Пеле са само част от дългия списък с имена на играчи, получили роля в холивудски продукции.
А полузащитникът Вини Джоунс прекратява кариерата си през 1999 г. и става актьор, като дори участва в култови филми на Гай Ричи като "Две димящи дула" и "Гепи".
Кристиано Роналдо не малко пъти е споделял в интервюта какво ще прави, след като прекрати състезателната си кариера. Едно нещо обаче той отбеляза със сигурност - че няма да бъде треньор.
Най-голямата цел на португалската суперзвезда преди всичко е да премине границата от 1000 гола в професионалния футбол. Засега той има 954.
Сега вече всички футболни фенове с нетърпения очакват да видят една от иконите на световния футбол в една от най-обичаните филмови поредици.
А преди седмица Роналдо стана съсобственик на WOW FC - нова MMA организация, която има за цел да се противопостави на другите ММА лиги. Той обедини сили с шампиона в UFC Илия Топурия за този мащабен проект.
