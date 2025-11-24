bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
40 е новото 20: Кристиано Роналдо спира дъха с гол (ВИДЕО)

Португалецът вкара попадение 954

Reuters

Никога не отписвайте Кристиано Роналдо! Тези думи трябва да седят като предупреждение в съблекалнята на всеки един от противниковите отбори на португалеца. 

На 5 февруари 2026 г. той ще стане на 41, но за формата му могат да му завидят и колеги на терена на половината на неговите години. 

Доказателство за това е последното му попадение за Ал Насър - срещу Ал Калей при победата с 4:1 в деветия кръг на първенството на Саудитска Арабия. 

Задна ножица

Португалецът спря дъха на футболните привърженици в добавеното време на срещата

Той прати топката във вратата на противника с атрактивна задна ножица, която напомни най-добрите му години в Европа. 

Така Роналдо оформи крайния резултат, след като преди това в мача се разписаха Жоао Феликс, Уеслей и Садио Мане за Ал Насър, а Мурад ал Хавсави отбеляза за Ал Калей. 

Тимът на португалската звезда води в класирането, като има 9 победи в 9 мача. 

Гол номер 1000

Попадението бе под номер 954 за Роналдо в цялата му кариера. 

Заветната цел на носителят на 5 награди "Златна топка" е да завърши кариерата си с 1000 гола. Той вече загатна, че вероятно ще окачи бутонките след световното първенство в САЩ, Мексико и Канада през 2026 година. 

Снимка: Reuters

Португалия се класира за финалите, въпреки че Роналдо не игра при победата над Армения в квалификациите, тъй като получи първия в кариерата си червен картон с националния тим в мача срещу Ирландия. 

Тагове:

кристиано роналдо гол саудитска арабия ал насър задна ножица

