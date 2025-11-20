Вълна от недоволство след посещението в Белия дом

Кристиано, феновете ти не харесват това! (СНИМКИ)

Кристиано Роналдо отиде на крака при Доналд Тръмп, а това не се хареса на феновете му. Португалската суперзвезда бе приветстван с почести в Овалния кабинет заедно с годеницата си Джорджина Родригес. Те бяха част от делегацията от Саудитска Арабия, която гостува на президента на САЩ.

На гости на Доналд Тръмп

Роналдо и Джорджина се снимаха с Доналд Тръмп, а красавицата показа годежния си пръстен за 3 млн. долара.

Снимка: Белият дом

40-годишният голмайстор се радва на фенове по целия свят. Този път обаче те масово не одобряват срещата му с Тръмп.

"Много тъжен ден", "Ако някога сте искали доказателство, че Меси е по-добър, вече не трябва да си задавате този въпрос", са само част от негативните коментари след събитието в Белия дом.

Имаше обаче и привърженици, които са доволни, че Роналдо е застанал до "най-силния човек на планетата".

Снимка: Белият дом

Роналдо посети Щатите заедно с престолонаследника на Саудитска Арабия - Мохамед бин Салман.

Обвиненията в изнасилване

Голмайсторът на Португалия и Ал Насър не бе засичан в публичното пространство в САЩ от обвинението в изнасилване през 2017-а година от бившата американска учителка Катрин Майорга.

В интервю за германския "Шпигел", Майорга твърдеше, че Роналдо я изнасилил в хотел в Лас Вегас през 2007 г. Американката е постигнала извънсъдебно споразумение с футболиста през 2010 г. и въпреки това седем години по-късно опита да му измъкне милиони долари.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK