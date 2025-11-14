bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Роналдо ще пропусне старта на Мондиала заради първия си червен картон

Звездата на Португалия изпусна нервите си при загубата от Ирландия

Reuters

Кристиано Роналдо е на път да разочарова феновете си от цял свят, тъй като най-вероятно ще пропусне поне един мач от Мондиала в САЩ, Канада и Мексико през 2026 г.! 

Правим уточнението, че Португалия все още не се е класирала официално за форума, като това минава през победа над Армения в неделя, 16 ноември. Но ако това се случи, "мореплавателите" няма да могат да разчитат на Роналдо за откриващия си мач Отвъд Океана, защото той... си изкара червен картон.

Изгонването на Роналдо е първо за него в богатата му кариера като национал. Той игра за Португалия от 2003 г. и мачът срещу Република Ирландия, завършил със загуба 0:2 за тима му, бе 226-ти в кариерата му. 

Бутане в гръб

Роналдо бе изгонен в 59-ата минута след като бутна съперник в гръб. Първоначално съдията му даде само официално предупреждение, но след консултация със системата за видеонаблюдение, го изгони. 

Вместо да си вземе бележка, Роналдо се обърна към рефера и симулира плач

Снимка: Reuters

И това негово действие вероятно ще бъде обект на разследване от УЕФА. 

Наказанието

Със сигурност носителят на 5 награди "Златна топка" ще пропусне мача с Армения, но вероятно и още една среща, която би трябвало да е откриващата за Португалия на Мондиала. 

Има голяма вероятност той да "изгори" и за още една среща. 

Снимка: Reuters

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико ще бъде шесто в кариерата на 40-годишния футболист и вероятно негово последно

Той вече заяви, че след Мондиала ще се ожени за половинката си Джорджина Родригес.

Тагове:

кристиано роналдо световно първенство португалия червен картон изгонен

