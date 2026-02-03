€600 милиона по-късно: Защо се нацупи Кристиано Роналдо?

Казват, че парите не купуват щастие. И ядосаната суперзвезда на Ал Насър Кристиано Роналдо може да потвърди това.

Петкратният носител на "Златната топка" пристигна в Саудитска Арабия преди три години и това му донесе стотици милиони. Сякаш от нищото обаче избухна скандал.

40-годишният Роналдо пропусна дербито с Ал Рияд в понеделник, без да е съобщено за негова травма. Твърди се, че той е обявил бойкот и стачкува.

От кого е недоволен

Макар да не е говорил публично по темата, Роналдо е бесен на Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия (PIF). Въпросната организация осигурява бюджета на Ал Насър и още три клуба в страната.

Как се стигна дотук

Роналдо предизвика цунами във футболния свят, като се премести в Близкия изток в края на 2022 година. След горчивия край на втория си престой в Манчестър Юнайтед и кавгата с тогавашния мениджър на "червените дяволи" Ерик тен Хаг, португалецът подписа най-доходоносния договор в историята на футбола.

Пионерски ход

Роналдо се оказа само първото име в мега проекта за спортни инвестиции на Саудитска Арабия. Скоро по стъпките му поеха и други звезди - Неймар, Садио Мане, Жоао Феликс и Карим Бензема.

Договорът носеше на Кристиано 500 000 евро НА ДЕН. И се смята, че футболистът е спечелил близо 450 милиона евро в рамките на два сезона.

Подновяването на контракта миналото лято включваше бонус за подпис от 25 милиона евро и дялово участие в Ал Насър на стойност 35 милиона евро. Комбинирайте това с още няколко месеца тлъста заплата и калкулацията е лесна - в близкоизточното приключение донесе в сметката на Роналдо около 600 милиона евро.

Прислуга и частен самолет

Към сделката се включват и 16 щатни служители на негово разположение - шофьори, икономи, готвачи, градинари, охранители... Съпругата му Джорджина и петте им деца имат и неограничен достъп до частен самолет.

Но Роналдо е преди всичко гладен за успехи шампион. А всичко, с което може да се похвали през въпросните три години, е Купата на арабските клубове. Която ФИФА дори не признава за официален трофей.

И не е изненадващо, че липсата на амбиции през зимния трансферен прозорец е докоснала оголен нерв. Единственото ново попълнение на Ал Насър е иракският талант Хайдир Абдулкарим. В същото време конкурентите от Ал Хилал - също собственост на фонда и лидери в класирането, похарчиха впечатляващи суми за Карим Бензема, Пабло Мари и Кадер Мейте.

Сърдитко Петко

Роналдо е убеден, че PIF третира останалите си клубове с по-висок приоритет. А темата е деликатна за висшите фигури в богатата на нефтени залежи страна - както наскоро откри треньорът на Ал Насър Жорже Жезус. Ал Хилал призова местната лига да отстрани специалиста за цяла ГОДИНА заради твърдението му, че клубът има повече "политическа власт" от собствения му отбор.

А Роналдо, който тази седмица ще навърши 41, е в яростно преследване на 1000 гола в професионалния футбол. Той намекна, че няма значение къде ще достигне тази граница.

"Страстта ми е голяма и искам да продължа. Няма значение къде играя - дали в Близкия изток или в Европа", заяви той през декември.

Това не е първият път, когато Роналдо се държи като Сърдитко Петко. Той изрита бутилка в яда си след загуба от Ал Итихад през 2023 г. и прикани феновете да замълчат, докато скандираха името на Лионел Меси няколко месеца по-късно.

Дали отново ще облече екипа на Ал Насър - след 117 гола, 133 мача и 600 милиона евро - предстои да видим.