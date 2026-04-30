970 гола! Роналдо приближи Ал Насър до титлата (ВИДЕО)

Точно 30 гола делят Кристиано Роналдо от заветните 1000! Петкратният носител на "Златната топка" отбеляза своето попадение №970 при успеха с 2:0 на Ал Насър над Ал Ахли в 30-ия кръг от саудитското първенство.

На стадиона на университет Крал Сауд, Ал Насър срещна сериозни трудности с гостите, но все пак ги пречупи. Именно Роналдо откри резултата в 76' след подаване на сънародника си Жоао Феликс.

В последната минута от редовното време Кингсли Коман сложи точка на спора - 2:0.

В добавеното време се стигна до грозни сцени след сблъсък до тъчлинията. Членове на двата щаба продължиха разправиите, докато феновете от близкия сектор хвърляха пластмасови бутилки.

Така CR7 и компания направиха нова крачка към титлата. Грандът от Рияд оглавява класирането с актив от 79 точки - 8 пред шампиона Ал Хилал, който е с мач по-малко. До края на сезона остават 4 кръга.

Серията продължава

Победата е 20-а поредна за Ал Насър във всички турнири. Последната загуба за тима на Жорже Жезуш беше с 1:3 от Ал Хилал на 12 януари.

В остатъка от кампанията Ал Насър може да си позволи една грешна стъпка и да триумфира, дори и Ал Хилал да е перфектен. Трофеят би бил първи за Кристиано Роналдо от пристигането му в Близкия изток преди 3 години.

В следващия кръг Ал Насър гостува на Ал Кадисия, докато Ал Ахли - трети с 66 точки, приема предпоследния Ал Ахдуд.