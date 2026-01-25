Английските футболисти сложиха Свети Георги на гърдите и бедрата си (СНИМКИ)

Английският национален отбор по футбол все още копнее за втора световна титла!

"Трите лъва" бленуват да повторят успеха си от домашния Мондиал през 1966 г., но от тогава имат само две четвърти места - от Италия 1990 и Русия 2018.

За предстоящото през лятото на 2026 г. световно в САЩ, Канада и Мексико, англичаните са решили да разчитат на... светец.

Напред със Свети Георги

На тренировъчните екипи на Хари Кейн и компания за първенството ще видим стилизиран образ на Свети Георги.

Наскоро в интернет пространството се появи дизайна на фланелките и гащетата. На тях светецът е изобразен като в стъклопис.

Love this amazing England kit for the 2026 world cup #WorldCup2026 #StGeorge can not wait for it to come out pic.twitter.com/qaWVP2FiBS — Shaun Connor Burrows PLY (@shaunburrowst38) January 24, 2026

Според публикуваните изображения, ликът му ще краси, както фланелките, така и гащетата на англичаните.

Екипът не е предвиден за официален мач, но със сигурност ще предизвика реакции и вероятно ще бъде доста търсен за продажба.

Защо Свети Георги?

Житието на светеца не е свързано с Англия, но той е покровител на страната.

View this post on Instagram A post shared by The Sole Supplier (@thesolesupplier)

Според легендата Свети Георги бил римски войник, роден в днешна Турция около 280 г. Рождената му дата е 23 април или по нов стил 6 май. Много малко се знае за ранния му живот, но се смята, че е роден в заможно и благородно християнско семейство. Той става войник и служи в личната гвардия на император Диоклециан, докато през 303 г. не са предприети по-строги мерки срещу нарастващото влияние на християнската общност. Една от заповедите е всички християни да бъдат изгонени от армията, а всички римски войници са принудени да изпълнят традиционното езическо жертвоприношение.

Свети Георги отказва и се опълчва срещу указа на императора пред другите войници, като признава, че е християнин. Диоклециан първоначално се опитва да го накара да се откаже от християнството, като му предлага богатства и земя, но когато Георги отказва, бива обезглавен на 23 април 303 г.

В житията му се описва и епизод как убива змей, който изяжда децата в град Либия, а в замяна жителите приели християнството.

Свети Георги е обявен за покровител на Англия от крал Едуард III през 1327 г. Причината е, че той е искал да обедини поданиците си и да им вдъхне същите добродетели, които има светецът.