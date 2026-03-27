Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

Арлинг Холанд е един от ексцентричните футболисти, който винаги има с какво да те изненада!

Този път не става дума за някоя акция на терена на нападателя на Манчестър Сити, а за... литература.

Не ни е известно норвежецът да е прописал проза и поезия, но вече знаем, че той притежава книга! И то не коя да е, а най-скъпата книга в родината му.

"Кралски саги"

Медиите в Норвегия съобщават, че Холанд е купил издание на "Кралски саги" на Снори Стурлусон - един от най-значимите историци на северна Европа.

Тя е препис от 1594 г.! И да, не бъркаме годината!

Холанд и баща му Алфи са дали за изданието 1,3 милиона норвежки крони или около 116 500 евро! То вече е най-скъпата книга в Норвегия.

В нея средновековният автор, живял в периода 1179 - 1241 г., разказва за живота на кралете в суровия Север.

Футболистът я е купил от корабния магнат и колекционер Йохан Одфйел.

В библиотеката

Ако си мислите, че нападателят ще седне да чете своята нова придобивка пред камината или на верандата си, жестоко се лъжете! Той ще е дари.

Цялата мотивация на Холанд да купи книгата, идва от желанието му тя да остане в района на Йерен, от където всъщност е родът на звездата. Затова "Кралска сага" ще бъде изложена в местната библиотека!

"Аз изживявам мечтата си, но това могат само малцина. Виждал съм как книгите раждат тези мечти и желания те да се сбъднат", коментира Холанд.

Наскоро футболистът купи организация, която осъществява голяма част от турнирите в родината му.