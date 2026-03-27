на живо
Арлинг Холанд даде 1,3 милиона за книга. Вижте коя!

Арлинг Холанд е един от ексцентричните футболисти, който винаги има с какво да те изненада!

Този път не става дума за някоя акция на терена на нападателя на Манчестър Сити, а за... литература. 

Не ни е известно норвежецът да е прописал проза и поезия, но вече знаем, че той притежава книга! И то не коя да е, а най-скъпата книга в родината му. 

"Кралски саги"

Медиите в Норвегия съобщават, че Холанд е купил издание на "Кралски саги" на Снори Стурлусон - един от най-значимите историци на северна Европа. 

Тя е препис от 1594 г.! И да, не бъркаме годината! 

Холанд и баща му Алфи са дали за изданието 1,3 милиона норвежки крони или около 116 500 евро! То вече е най-скъпата книга в Норвегия.

В нея средновековният автор, живял в периода 1179 - 1241 г., разказва за живота на кралете в суровия Север. 

Футболистът я е купил от корабния магнат и колекционер Йохан Одфйел.

В библиотеката

Ако си мислите, че нападателят ще седне да чете своята нова придобивка пред камината или на верандата си, жестоко се лъжете! Той ще е дари. 

Снимка: Reuters

Цялата мотивация на Холанд да купи книгата, идва от желанието му тя да остане в района на Йерен, от където всъщност е родът на звездата. Затова "Кралска сага" ще бъде изложена в местната библиотека! 

"Аз изживявам мечтата си, но това могат само малцина. Виждал съм как книгите раждат тези мечти и желания те да се сбъднат", коментира Холанд.

Наскоро футболистът купи организация, която осъществява голяма част от турнирите в родината му. 

 
Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?

Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?
Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Феноменът Карлос Насар: Пряко по bTV (ВИДЕО)

Феноменът Карлос Насар: Пряко по bTV (ВИДЕО)
Назначил ли си е заплата? Отправиха нови обвинения към шефа на кикбокса (ВИДЕО)

Назначил ли си е заплата? Отправиха нови обвинения към шефа на кикбокса (ВИДЕО)

Последни новини

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

Анчелоти хвали играл във Втора лига у нас

НА ЖИВО: България - Соломонови острови 8:2

НА ЖИВО: България - Соломонови острови 8:2
Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?

Пак ли само нас ни няма? Кои съседи може да играят на Мондиала?
Италия крачи към първи мондиал от 2014 г. насам

Италия крачи към първи мондиал от 2014 г. насам
