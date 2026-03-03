bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Цанко Цанков стана световен вицешампион в ледени води

Сребро за родния плувец на 200 м свободен стил

Цанко Цанков стана световен вицешампион в ледени води

Цанко Цанков е световен вицешампион! Родният плувец спечели сребърен медал на 200 м свободен стил в ледените води на Оулу (Финландия).

Той се справи с дистанцията за 2:11.29 минути. Златото грабна Виктор Бромер (Дания) с 2:07.48, а Топ 3 оформи Егор Тропеано (Италия) с 2:12.70.

В надпреварата влязоха 73-ма плувци. Утре на Цанков предстои участие и на 450 м свободен стил.

Сред елита

Цанков стартира в ролята на действащ световен шампион, след като в предишното издание - в Талин (Естония) през 2024 г. завоюва златни отличия на 200 и 450 м свободен стил, както и бронзово на 25 м бътерфлай.

Настоящото световно първенство постави рекорд по брой участници - над 2000.

Цанков е още световен рекордьор по 12-часово непрекъснато плуване в 50-метров басейн от 2020 г.

Интересен факт е, че в началото Цанков не е харесвал плуването. Като дете е опитвал много различни спортове, които и сега му помагат.

"Влияние от спортовете, с които съм се занимавал, върху мен е оказал шахматът. Играя от дете, тренирал съм известно време. В плувния маратон има много общо, тъй като е много важна стратегията и тактиката, да може състезателят да разпредели своите сили и възможности спрямо дистанцията, факторите. Шахът е игра, която учи на търпени, на разпределение на ходовете", каза той.

плуване световно финландия първенство световен цанко цанков ледени води Оулу

