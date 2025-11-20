Барселона към Левандовски: Спри да вкарваш!

Роберт Левандовски е един от най-добрите нападатели в последните 20 години. Полякът се радва на успешна кариера, в която спечели всеки възможен клубен трофей с екипа на Байерн Мюнхен.

След това той премина в Барселона през 2022 г., като помогна на каталунците да спечелят Ла Лига, вкарвайки 23 гола в 34 мача. Интересна информация се появи, че от ръководството на Барса са накарали нападателя да спре да отбелязва попадения.

Защо?

Твърдението идва от автора на биографията на Левата - Себастиан Сташевски. Според него, причината за тази необичайна молба е една от клаузите в договора за трансфер на нападателя.

От Байерн Мюнхен са поставили условие на Барселона, че ако Левандовски вкара минимум 25 гола, то каталунците ще трябва да платят 2,5 милиона евро на германския шампион.

BREAKING: A Polish author has published a biography on Robert Lewandowski.



The book mentions that in the 2022/2023 season, after the league title was officially won, Barça asked Lewandowski to stop scoring goals.



The player was shocked and confused, but later understood that… pic.twitter.com/M2h9QsHIHa — Barça Universal (@BarcaUniversal) November 19, 2025

Затова в последните мачове от сезона, когато полякът достигна границата от 23 попадения, ръководството на испанския гранд е помолило Левандовски да спре да вкарва.

Припомняме, че точно по това време финансовата криза в Барселона е била в своя пик и всеки разход е бил от значение.

Въпреки това обаче Левандовски все още продължава да ниже гол след гол, като този сезон има отбелязани 7 в 9 изиграни мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK