bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Барселона към Левандовски: Спри да вкарваш!

Интересна молба от ръководството към нападателя

Барселона към Левандовски: Спри да вкарваш!
Reuters

Роберт Левандовски е един от най-добрите нападатели в последните 20 години. Полякът се радва на успешна кариера, в която спечели всеки възможен клубен трофей с екипа на Байерн Мюнхен.

След това той премина в Барселона през 2022 г., като помогна на каталунците да спечелят Ла Лига, вкарвайки 23 гола в 34 мача. Интересна информация се появи, че от ръководството на Барса са накарали нападателя да спре да отбелязва попадения.

Защо?

Твърдението идва от автора на биографията на Левата - Себастиан Сташевски. Според него, причината за тази необичайна молба е една от клаузите в договора за трансфер на нападателя.

От Байерн Мюнхен са поставили условие на Барселона, че ако Левандовски вкара минимум 25 гола, то каталунците ще трябва да платят 2,5 милиона евро на германския шампион.

Затова в последните мачове от сезона, когато полякът достигна границата от 23 попадения, ръководството на испанския гранд е помолило Левандовски да спре да вкарва.

Припомняме, че точно по това време финансовата криза в Барселона е била в своя пик и всеки разход е бил от значение.

Въпреки това обаче Левандовски все още продължава да ниже гол след гол, като този сезон има отбелязани 7 в 9 изиграни мача.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

футбол барселона байерн мюнхен биография трансфер ла лига голове Робърт Левандовски себастиан сташевски

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!

Подкуп за европейско първенство: Баща и син Иванови пред съда!
Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

Последни новини

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

Рекордно слабо класиране за България (ВИДЕО)

"Готова съм да се бия за България!" - новата звезда в националния отбор ексклузивно пред bTV
ЦСКА разкара легенда

ЦСКА разкара легенда

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда

Григор Димитров в спор с Карлос Алкарас за престижна награда
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV