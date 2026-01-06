bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

"Баща ми е болен, искам да съм до него“: Звезда се отказва от над милион и напуска футбола

След лична трагедия

"Баща ми е болен, искам да съм до него“: Звезда се отказва от над милион и напуска футбола

Понякога футболът отстъпва място на нещо много по-важно от победите и договорите. За Кевин Кампл това е семейството. Той ще напусне РБ Лайпциг още сега, през януари и ще прекрати договора си, за да се завърне у дома си в Золинген.

През октомври животът му се преобръща. Брат му Секи си отива внезапно загуба, която нито един стадион не може да запълни. Тази трагедия кара Кампл да спре и да преосмисли всичко. След осем години и половина в Лайпциг той решава, поне засега, да остави футболните обувки настрана.

"Времето, което губим, никога не се връща“

Внезапната кончина на брат ми отвори очите ни“, споделя той с разтърсваща откровеност. Времето ни е ограничено и най-ценното е да го прекарваме с хората, които обичаме. Искам да бъда у дома особено сега, когато баща ми не е добре. Времето, което губим, никога не се връща.“

Само дни преди трагедията Кевин и Секи са били заедно на почивка в Майорка. Говорили са за бъдещето, за живота след футбола... Няколко дни по-късно този разговор се превръща в последен спомен.

Последният му мач ще е срещу Байерн

Договорът му изтичаше през лятото, но Кампл избира да го прекрати още на 31 януари. На 17-и, в домакинския мач срещу Байерн, феновете ще имат възможност да му кажат довиждане“. Дали някога отново ще се върне на терена дори в по-ниска лига той самият не знае. В момента това ми се струва нереалистично“, признава.

Кевин Кампл се отказва от над милион евро, за да си подари време...

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

трагедия семейство баща време германия бундеслига брат болен майорка байерн мюнхен смърт ваканзия Кевин Кампл

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА
Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)
Официално: Цунами във втора турска дивизия

Официално: Цунами във втора турска дивизия
Ударен старт за Гришо в Бризбейн

Ударен старт за Гришо в Бризбейн
Ярослава Магучих: 37 години никой не можеше – аз го направих!

Ярослава Магучих: 37 години никой не можеше – аз го направих!

Последни новини

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА

Ето кой ще носи №94 в ЦСКА
Зографски разтърси "Четирите шанци" с рекордно постижение!

Зографски разтърси "Четирите шанци" с рекордно постижение!
Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)

Мировяне изпрати своя Стратег (ВИДЕО)
Лош вкус или жест? Гасли кара ски в легендарното червено яке на Шумахер

Лош вкус или жест? Гасли кара ски в легендарното червено яке на Шумахер
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV