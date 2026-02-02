Без сърдития Роналдо: Ал-Насър бие с гол на Садио Мане

Без обявилия бойкот Кристиано Роналдо, Ал-Насър записа победа в шампионата на Саудитска Арабия. В герой за тима се превърна Садио Мане, който вкара единственото попадение срещу Ал-Рияд.

С решението си да не играе в дербито, португалската звезда изпрати ясно послание към ръководството на Ал-Насър. Недоволството му е насочено към Публичния инвестиционен фонд на Саудитска Арабия.

Според Роналдо фондът инвестира повече в конкурентни отбори. А това води до пасивност на Ал-Насър на трансферния пазар.

Политическа сила

Треньорът на тима Жорже Жезус наскоро коментира, че клубът му "няма политическата сила на Ал-Хилал". Мнение, което Кристиано публично подкрепи.

40-годишният нападател има договор с Ал-Насър до 2027 г. Очаква се ръководството да направи всичко възможно да прекрати бойкота, който би навредил на имиджа на цялото първенство.

Ал-Насър заема второ място в класирането с 46 точки - една по-малко от лидер Ал-Хилал.