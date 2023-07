"Бях известен и богат, спах с над 700 жени в Мадрид"

Антонио Касано игра само една година за Реал Мадрид, но дните, прекарани в испанската столица, ще се помнят от италианеца, докато е жив.

41-годишният италиански нападател изигра едва 19 мача с фланелката на "кралете" и отбеляза само две попадения.

"Само идиот може да се държи така, както аз се държах", не крие Касано и описа живота си в Мадрид:

"Тренирах малко, ядях много и правех много секс. Мисля, че спах с повече от 700 жени".

Антонио Касано си припомни дните в испанската столица.

Antonio Cassano, one of football's great hedonists. Could have been the next Baggio, but pursued sex and partying instead #yolo pic.twitter.com/cs9HJermwU