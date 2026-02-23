bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Чайка пострада тежко на мач, футболист спаси живота ѝ (ВИДЕО)

Историята звучи като генерирана от изкуствен интелект, но е истинска

Чайка пострада тежко по време на аматьорски мач в Турция, a футболист спаси живота ѝ със сърдечен масаж. Историята звучи като измислена от изкуствен интелект, но е истинска!

Действието се разви в Истанбул в плейофния финал от Първа аматьорска лига между Мевланакапи Гюзелхисар и Истанбул Юрдум Спор. В 22' вратарят на Истанбул Мухамет Уяник изрита топката и повали нисколетяща чайка.

Капитанът на тима Гани Катан веднага се спусна към паднала птица и ѝ направи сърдечен масаж. Във видеото, превърнало се в хит в социалните мрежи, се вижда как чайката постепенно се връща в съзнание и бива поверена на медицински екип.

Чайката е била закарана до ветеринарна клиника. Установено е, че е със счупено крило, но един ден ще полети отново.

Повече от игра

Междувременно стражът на Истанбул Уяник заяви пред медиите, че все още е шокиран от случилото се и би посетил птицата, ако разбере къде точно е настанена.

Коментаторът на двубоя Онур Озсой пък разкри, че мнозина са се свързали с него, за да питат как е чайката и да предложат помощ.

Срещата завърши с болезнена загуба за Истанбул, но капитанът Катан обяви, че спасяването на живота на птицата е по-важно от резултата.

