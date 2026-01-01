bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Челси разкара Енцо Мареска

Въпреки трофеите през 2025 г.

Челси разкара Енцо Мареска
Мениджърът на Челси Енцо Мареска бе освободен от поста си, съобщиха официално от клуба. Само преди няколко месеца Мареска изведе "сините" до триумф в Лигата на конференциите и първото място на световното клубно първенство в САЩ.

"Футболен клуб Челси и мениджърът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба, Енцо изведе отбора до успех в Лигата на конференциите и световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в официалното изявление на Челси.

45-годишният италианец бе начело на "сините" от юли 2024 г. Под негово ръководство лондонският клуб изигра 90 мача – 55 победи, 15 равенства и 20 загуби. 

След 19 кръга от Висшата лига Челси има 30 точки и е пети в класирането.

