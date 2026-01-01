Челси разкара Енцо Мареска

Мениджърът на Челси Енцо Мареска бе освободен от поста си, съобщиха официално от клуба. Само преди няколко месеца Мареска изведе "сините" до триумф в Лигата на конференциите и първото място на световното клубно първенство в САЩ.

Раздяла с Енцо Мареска

"Футболен клуб Челси и мениджърът Енцо Мареска се разделиха. По време на престоя си в клуба, Енцо изведе отбора до успех в Лигата на конференциите и световното клубно първенство на ФИФА. Тези постижения ще останат важна част от новата история на клуба и ние му благодарим за приноса му към клуба. С ключови цели, за които все още отборът се бори в четири турнира, включително квалификации за Шампионската лига, Енцо и клубът вярват, че промяната дава на отбора най-добрия шанс да върне сезона в правилната посока. Пожелаваме на Енцо всичко най-добро за в бъдеще", се казва в официалното изявление на Челси.

45-годишният италианец бе начело на "сините" от юли 2024 г. Под негово ръководство лондонският клуб изигра 90 мача – 55 победи, 15 равенства и 20 загуби.

След 19 кръга от Висшата лига Челси има 30 точки и е пети в класирането.

