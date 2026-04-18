Една дума за Меси и Роналдо натисна „unfollow“

Легендата на Англия Гари Линекер разкри в подкаста си, че суперзвездата на Португалия и Ал Насър Кристиано Роналдо лично го е „отрязал“ в социалните мрежи… само защото е заявил очевидното според него: Лионел Меси е по-добрият футболист в света!

„Роналдо явно не ме харесва особено“, подхвърли иронично Линекер. Според него петкратният носител на "Златната топка" просто не е преглътнала факта, че англичанинът застава твърдо зад гения на аржентинеца от Интер Маями.

„Казах само истината. Меси е по-добър. Това е всичко“, отсече Линекер — и явно това е било достатъчно, за да натисне Роналдо бутона „unfollow".

Феновете са разделени както винаги — едните защитават гордо Роналдо, другите празнуват поредната „победа“ на Меси дори извън терена. Едно е ясно: битката Меси срещу Роналдо никога няма да приключи. Никога!