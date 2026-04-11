Роналдо отбеляза и при 16-а поредна победа за Ал Насър (ВИДЕО)

Тимът на Кристиано крачи към титлата

Кристиано Роналдо се приближава до мечтаните 1000 гола, а Ал Насър - към първа титла в Саудитска Арабия от 2019 г. насам.

Петкратният носител на "Златната топка" се разписа за 968-ми път в кариерата си. Той бе точен при 2:0 срещу Ал Ахдуд като гост в 28-ия кръг.

С успеха - 16-и пореден за гранда от Рияд във всички турнири, тимът запази аванса си от 5 точки пред Ал Хилал. Ал Насър е на върха с актив от 73, а действащият шампион има 68.

Последната загуба за Роналдо и компания беше на 12 януари - 1:3 именно в дербито с Ал Хилал.

Днес, на ст. Принц Хатлул бин Азиз, Роналдо откри резултата след четвърт час игра. 41-годишната легенда оползотвори подаване на Науаф Бушал.

В началото на втората част сънародникът на КР7 - Жоао Феликс, вкара за крайното 2:0 в полза на "жълто-сините".

На Ал Насър предстои домакинство на Ал Етифак, докато Ал Ахдуд - предпоследен с 16 точки, на 7 от спасението, гостува на прекия си конкурент Дамак.

кристиано роналдо гол роналдо титла саудитска арабия серия кристиано ал-хилал ал насър 1000 кота ал ахдуд

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Кирил Милов пред bTV: Завръщането в националния е подарък за Великден! (ВИДЕО)

МВР забрани дроновете на ЦСКА - Левски. Вижте другите промени!

Арсенал претърпя великденски шок насред Лондон

Отменете световното! Португалия го спечели с песен! (ВИДЕО)

Съдията на ЦСКА - Левски: Фен на "червените" ли е Мариян Гребенчарски?

Испанско издание избра Христо Стоичков за №1

Сестри Стоеви стъпиха на европейския връх за пети път (ВИДЕО)

В позиция за медал: България гони европейско отличие в батута

