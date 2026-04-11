bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо

Отменете световното! Португалия го спечели с песен! (ВИДЕО)

Два месеца остават до най-чаканото футболно събитие

БГНЕС

Точно два месеца остават до най-чаканото футболно събитие на света! Първенството на планетата ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико. 

Вече са ясни всички участници, а те са в трескава подготовка за събитието

Световното първенство винаги е било сцена за изява, както на футболисти, така и на артисти. В случая музикални! На всеки четири години светът получава по един хит, който звучи навсякъде. И този път победител ще е... Португалия. 

Роналдо, Роналдо

В социалните мрежи се появи видео на парче, което всички определят за новия глобален хит!

Всъщност мелодията е бразилска и на фона ѝ се изброяват имената на звездите на Португалия - Витиня, Диого Коща, Бруно Фернандес, Рубен Диас, Педро Нето, Нуно Мендеш...

Кулминацията е, когато се споменава Кристиано Роналдо!

Историята

Португалия ще участва за девети път на световно първенство. 

"Мореплавателите" са бронзови медалисти при дебюта си през 1966 г. и четвърти от 2006 г. 

Снимка: БГНЕС

Световното в САЩ, Канада и Мексико вероятно ще е последно в кариерата на 41-годишния Кристиано Роналдо. 

Официалната песен

Покрай хита за Португалия се вдигна дискусия и около официалната песен на шампионата. Този път тя няма да е една!

Всеки от градовете-домакини ще има своя собствена песен, която ще звучи. 

Историята познава много хитове, започнали именно като официални песни на световно първенство. Сред тя са "Waka Waka" на Шакира, "Boom" на Анастейша, "La copa de vida" на Рики Мартин.

Най - важното

Последни новини

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV