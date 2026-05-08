„Конуса“: Гавра с треньора на Реал преди Ел Класико

Напрежението в Реал Мадрид продължава да расте! Според информация на испанското издание OK Diario, част от футболистите на клуба са дали обиден прякор на треньора Алваро Арбеола — „Конуса“. Причината била недоволство от методите му на работа и начина, по който ръководи отбора.

След като разбрал за подигравките, 43-годишният специалист реагирал остро и спрял да разчита на някои от замесените играчи в последните мачове. Това допълнително изострило атмосферата в съблекалнята.

Криза

Ситуацията идва в труден момент за „белия балет“. Отборът е под сериозно напрежение заради колебливите резултати напоследък, сканадалите в съблекалнята и това, че отборът не спечели голям трофей през сезона.

Испанските медии дори определят случващото се като една от най-сериозните вътрешни кризи в клуба през последните години.

Ел Класико

Следващото изпитание за мадридчани е Ел Класико срещу Барселона на "Камп Ноу" в неделя. Равенство или победа за каталунците ще им осигури защита на титлата в Ла Лига.