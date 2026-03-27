Елитни коне за милиони, имоти и клуб под запор - Иран удря жестоко футболист

Иранските власти започнаха процедура по конфискация на имущество за милиони долари на футболната звезда Сардар Азмун. Нападателят не само вече е извън националния отбор преди Мондиал 2026, но сега може да загуби конюшни, елитни състезателни коне, недвижими имоти и дори собствения си волейболен клуб.



Скандалът избухна след официално съобщение на държавната агенция Fars, според което прокуратурата на провинция Голестан е започнала процедура срещу 16 души, обвинени в подкрепа на враждебни сили. Сред тях се оказват две известни личности - футболистът Сардар Азмун и поп звездата Мохсен Йегане.

Сътрудничество с американско-ционистки структури

Според прокуратурата всички замесени са обвинени в сътрудничество с американско-ционистки структури, което в Иран се наказва със пълна конфискация на имущество и допълнителни санкции.



Още през 2023 г. съдебната система въведе нова дигитална платформа, чрез която активите на обвиняеми могат да бъдат откривани и блокирани буквално за секунди. Банкови сметки, имоти, акции и фирми вече се проследяват автоматично.



По приблизителни оценки футболистът може да загуби:



* Конюшня на стойност до 10 милиона долара

* Състезателни коне за около 2 милиона

* Апартаменти и вили за още около милион

* Женския волейболен клуб Серик приблизително 500 хиляди долара





Любовта към конете е най-голямата страст на Азмун още от детството му. Самият той признава, че притежава над 50 коня в момента. Един от жребците му, закупен от Австралия, струва половин милион долара.



Другият му личен проект женският волейболен клуб Серик, също е застрашен. Отборът е основан с идеята да даде шанс на талантливите момичета от родния му град Гомбеде-Кавус.



Иронията е, че самият Азмун е израснал във волейболно семейство и дори е бил на крачка от националния отбор по волейбол като тийнейджър. В последния момент обаче се връща към футбола решение, което променя живота му.

Сега именно кариерата му отново е под удар

Според ирански медии властите го разглеждат като предател заради публичната му подкрепа за протестите срещу режима през 2022 и 2025 г. Допълнително напрежение предизвика и снимката му с управниците на ОАЕ държава, която Техеран разглежда като стратегически противник.





Особено внимание привлече кадърът с шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум, публикуван през 2025 г. в социалните му мрежи с думите: "Голяма чест е да се срещна с един от най-успешните умове в света."



След избухването на регионалния конфликт снимката не беше изтрита нещо, което според местните медии допълнително е изострило реакцията на властите.



Информационна агенция, свързана с Революционната гвардия, директно го нарече предател и предупреди, че ще последват реални действия. Малко по-късно това вече се превърна в официална процедура.





Паралелно със скандала Азмун беше окончателно изваден от състава на националния отбор за последните контролни срещи срещу Нигерия и Коста Рика, въпреки че вече се беше възстановил от контузия.



Той е един от най-резултатните футболисти в историята на Иран с 57 гола за националния отбор и участия на световните първенства в Русия и Катар.