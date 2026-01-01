Епидемия от контузии в Реал Мадрид преди Суперкупата (ВИДЕО)

Епидемия от контузии в Реал Мадрид! Суперзвездата на кралския клуб Килиан Мбапе е поредният извън строя. "Златното момче" ще пропусне минимум 4 двубоя и отпада от състава за Суперкупата.

Турнирът ви очаква от 7 януари (сряда) в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Първото изпитание за Реал в него е полуфинално дерби с Атлетико. Сблъсъкът е на 8 януари от 21 ч.

По един отпаднал на седмица

От началото на сезона в лагера на Реал Мадрид е имало 23 контузии на фона на 25 мача. На практика контузия на седмица. Ситуация, която със сигурност не се нрави на Чаби Алонсо, но и на работещите на Валдебебас.



Тренировъчният център на Реал се слави с част от най-добрите медици и кондиционни специалисти. 61% от травмите са били на хора от защитния вал. Мбапе е от изключенията, в които нападател е извън строя.

Играчът, пропуснал най-много срещи от началото на сезона, е Антонио Рюдигер с 15, следван от Даниел Карвахал с 14 и Трент Александър-Арнолд и Дейвид Алаба с по 12.

От хората в защитата само Тибо Куртоа, Раул Асенсио, Алваро Карерас и Фран Гарсия не са имали контузии. Белгийският страж пропусна гостуването на Олимпиакос, но заради стомашен вирус.

Пред Реал има минимум 24 мача до края на сезона, а травмите ограничават Алонсо при избора на оптимален състав. Първото изпитание за годината, преди Суперкупата, ще бъде срещу Бетис на 4 януари на ст. Сантиаго Бернабеу.

