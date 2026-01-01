bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Епидемия от контузии в Реал Мадрид преди Суперкупата (ВИДЕО)

Без Килиан Мбапе в полуфиналното дерби с Атлетико на 8 януари (21 ч., bTV Action и VOYO)

Епидемия от контузии в Реал Мадрид! Суперзвездата на кралския клуб Килиан Мбапе е поредният извън строя. "Златното момче" ще пропусне минимум 4 двубоя и отпада от състава за Суперкупата.

Турнирът ви очаква от 7 януари (сряда) в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.BG.

Първото изпитание за Реал в него е полуфинално дерби с Атлетико. Сблъсъкът е на 8 януари от 21 ч.

По един отпаднал на седмица

От началото на сезона в лагера на Реал Мадрид е имало 23 контузии на фона на 25 мача. На практика контузия на седмица. Ситуация, която със сигурност не се нрави на Чаби Алонсо, но и на работещите на Валдебебас.

Тренировъчният център на Реал се слави с част от най-добрите медици и кондиционни специалисти. 61% от травмите са били на хора от защитния вал. Мбапе е от изключенията, в които нападател е извън строя.

Играчът, пропуснал най-много срещи от началото на сезона, е Антонио Рюдигер с 15, следван от Даниел Карвахал с 14 и Трент Александър-Арнолд и Дейвид Алаба с по 12.

От хората в защитата само Тибо Куртоа, Раул Асенсио, Алваро Карерас и Фран Гарсия не са имали контузии. Белгийският страж пропусна гостуването на Олимпиакос, но заради стомашен вирус.

Пред Реал има минимум 24 мача до края на сезона, а травмите ограничават Алонсо при избора на оптимален състав. Първото изпитание за годината, преди Суперкупата, ще бъде срещу Бетис на 4 януари на ст. Сантиаго Бернабеу.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

атлетико Испания реал реал мадрид суперкупа атлетико мадрид пряко контузии епидемия килиан мбапе

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул
Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга
Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?

Левски праща капитана си във втора дивизия на Турция?
Челси разкара Енцо Мареска

Челси разкара Енцо Мареска
Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)

Джанлоренцо Бленджини пред bTV: Само България! (ВИДЕО)

Последни новини

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул

Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул
Животното, с което тенис звездите мечтаят да се снимат (ВИДЕО)

Животното, с което тенис звездите мечтаят да се снимат (ВИДЕО)
Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга

Един от виновниците за кошмара с Джошуа избяга
В Хърватия се пие доста: Лука Модрич щял да става сервитьор

В Хърватия се пие доста: Лука Модрич щял да става сервитьор
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV