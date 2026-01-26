bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Ето го първия треньор, изритан заради злоупотреба с ChatGPT

Роберт Морено водел занимания, разузнавал съперници и привличал играчи чрез изкуствен интелект

Ето го първия треньор, изритан заради злоупотреба с ChatGPT

През 2019 година Роберт Морено застана начело на Испания за 10 мача. Но сега е в центъра на вниманието по съвсем различен повод. Той ще остане в историята като първият треньор, уволнен заради... прекомерна употреба на ChatGPT.

Морено се раздели със Сочи през септември. А наскоро Андрей Орлов - бивш генерален мениджър на руския клуб, разкри и причината.

"Изкуственият интелект е просто още един инструмент и в използването му няма нищо лошо. Но за Морено ChatGPT се превърна в основен инструмент", обясни Орлов.

28 часа без сън

Според него испанският треньор се е доверил изцяло на технологиите, за да планира подготовката, да разузнава съперниците, да привлича футболисти и да настройва тактиката.

"Докато се подготвяхме да дълго пътуване до Хабаровск, изкуственият интелект планира тренировъчна програма, при която играчите да не спят в продължение на 28 часа. За щастие не се стигна дотам, но стана ясно доколко испанският щаб беше зависим от тази технология."

"Попитах го - Роберт, всичко е чудесно, но кога ще спят момчетата? Той въведе нови параметри и програмата беше актуализирана. В крайна сметка отново следвахме график, генериран от ChatGPT", разказа Орлов.

Човешки решения

Любопитна е била стратегията и на трансферния пазар. Сочи е обмислял привличането на Владимир Писарски, Павел Мелешин и Артур Шушеначев, след като треньорът е извлякъл данни от Wyscout в AI. В отбора пристига последният, но представянето му е разочароващо.

Самият Морено категорично отрича обвиненията. "Никога не съм използвал ChatGPT (или който и да е изкуствен интелект), за да се подготвям за мачове, да определям състава или да избирам играчи. Като всеки професионален треньорски щаб, ние използваме инструменти за анализ (видео, данни, скаутинг), за да организираме информацията, но спортните и човешки решения винаги се вземат от треньора и неговия щаб."

"Относно гореспоменатия нападател: споменаването на "алгоритъм за избор" не е точно. Привличането му беше процес, ръководен от спортния директор и потвърден от треньора. Освен това той вкара гол за купата и имаше период на контузия, който повлия на неговото представяне."

Тагове:

сочи изкуствен интелект роберт морено

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

С какво ще запомним Коби Брайънт

С какво ще запомним Коби Брайънт
Новият

Новият "Камп Ноу" протече (ВИДЕО)
Близнаците на Федерер пораснаха. Вижте как изглеждат! (СНИМКИ)

Близнаците на Федерер пораснаха. Вижте как изглеждат! (СНИМКИ)
Жестоко убийство на протестиращ боксьор. Полицията го довърши при опит за бягство

Жестоко убийство на протестиращ боксьор. Полицията го довърши при опит за бягство

Последни новини

live
НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 104: Удари под кръста!

НА ЖИВО: Спортен нюзрум, еп. 104: Удари под кръста!

Жестоко убийство на протестиращ боксьор. Полицията го довърши при опит за бягство

Жестоко убийство на протестиращ боксьор. Полицията го довърши при опит за бягство
Близнаците на Федерер пораснаха. Вижте как изглеждат! (СНИМКИ)

Близнаците на Федерер пораснаха. Вижте как изглеждат! (СНИМКИ)
Новият

Новият "Камп Ноу" протече (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV