Ето го първия треньор, изритан заради злоупотреба с ChatGPT

През 2019 година Роберт Морено застана начело на Испания за 10 мача. Но сега е в центъра на вниманието по съвсем различен повод. Той ще остане в историята като първият треньор, уволнен заради... прекомерна употреба на ChatGPT.

Морено се раздели със Сочи през септември. А наскоро Андрей Орлов - бивш генерален мениджър на руския клуб, разкри и причината.

"Изкуственият интелект е просто още един инструмент и в използването му няма нищо лошо. Но за Морено ChatGPT се превърна в основен инструмент", обясни Орлов.

28 часа без сън

Според него испанският треньор се е доверил изцяло на технологиите, за да планира подготовката, да разузнава съперниците, да привлича футболисти и да настройва тактиката.

"Докато се подготвяхме да дълго пътуване до Хабаровск, изкуственият интелект планира тренировъчна програма, при която играчите да не спят в продължение на 28 часа. За щастие не се стигна дотам, но стана ясно доколко испанският щаб беше зависим от тази технология."

"Попитах го - Роберт, всичко е чудесно, но кога ще спят момчетата? Той въведе нови параметри и програмата беше актуализирана. В крайна сметка отново следвахме график, генериран от ChatGPT", разказа Орлов.

Човешки решения

Любопитна е била стратегията и на трансферния пазар. Сочи е обмислял привличането на Владимир Писарски, Павел Мелешин и Артур Шушеначев, след като треньорът е извлякъл данни от Wyscout в AI. В отбора пристига последният, но представянето му е разочароващо.

Самият Морено категорично отрича обвиненията. "Никога не съм използвал ChatGPT (или който и да е изкуствен интелект), за да се подготвям за мачове, да определям състава или да избирам играчи. Като всеки професионален треньорски щаб, ние използваме инструменти за анализ (видео, данни, скаутинг), за да организираме информацията, но спортните и човешки решения винаги се вземат от треньора и неговия щаб."

"Относно гореспоменатия нападател: споменаването на "алгоритъм за избор" не е точно. Привличането му беше процес, ръководен от спортния директор и потвърден от треньора. Освен това той вкара гол за купата и имаше период на контузия, който повлия на неговото представяне."