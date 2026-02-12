bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Ето я групата на "лъвовете" в Лигата на нациите

Мачовете ще се играят между 24 септември и 17 ноември

Ясни са съперниците на "лъвовете" в груповата фаза на футболната Лига на нациите. "Трикольорите" попаднаха в група 4 на Лига С заедно с Исландия, Естония, Люксембург или Малта. Това отреди тегленият днес жребий в Брюксел (Белгия).

Двубоите ще се играят между 24 септември и 17 ноември.

Четирите отбора ще се срещнат на разменено гостуване по системата "всеки срещу всеки". Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият второто място ще играе бараж, за да стигне там.

Последният в групата изпада в Лига D. Мачовете за изкачване в по-високо ниво и оставане в дивизиите, както и четвъртфиналите в Лига А на турнира, ще се играят през пролетта на 2027 г.

Турнирът Лига на нациите дава възможност и още един шанс за класиране на отборите на голямо първенство. В случая този предстоящ турнир ще даде шанс на четири страни да стигнат до плейофите за място.

Самият турнир Лига на нациите пък ще се окаже решаващ и за жребия за квалификационните групи за Евро 2028, който ще се проведе в Англия, Ирландия, Шотландия и Уелс.

В предходното издание България завърши на 2-о място в група С/3 след Северна Ирландия и игра два мача с Ирландия за изкачване в Лига В. И в двете срещи – в Пловдив и в Дъблин, повеждахме с 1:0, но в крайна сметка загубихме с по 1:2.

