Фенска лудост прекрати дербито на Прага (ВИДЕО)

Полицията предотврати меле

Дербито на Прага между Славия и Спарта беше прекратено, след като малко преди края фенове на "червено-белите" (Славия) нахлуха на терена и нападнаха сектора с гостуващи привърженици на Еден Арена.

Ултрасите на Славия, чийто тим е на крачка от титлата, започнаха да целят сектора на Спарта с факли и други подръчни материали. Полицията се намеси бързо и предотврати меле, но срещата не продължи.

В този момент Славия водеше с 3:2, а до края на двубоя от 32-ия кръг на чешкото първенство оставаха няколко минути.

Вместо титла... служебна загуба?

Спарта поведе с гол на Ян Кухта в 22', обаче Славия изравни чрез Оскар Дорли в 31'. Асгер Сьоренсен бе точен за 1:2 в 47'. Домакините обърнаха светкавично с попадения на Щефан Халупек в 52' и Давид Зима в 53'.

Успех тази вечер щеше да осигури на тима шампионска титла №23.

Славия оглавява класирането с актив от 74 точки, пред Спарта с 66, а третият Виктория Пилзен е далеч назад с 59.

В следващия кръг Спарта приема Виктория Пилзен, докато Славия е домакин на Яблонец.

