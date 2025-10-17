bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболът е в траур: млад талант се срина и почина по време на мач

47 мача, три гола и огромен потенциал – това е наследството, което Диас Тулеу оставя зад себе си

Ройтерс

Футболният свят е в шок след трагичната смърт на Диас Тулеу, едва 19-годишен футболист на казахстанския клуб от втора дивизия Хан Тенгри. Трагичният инцидент се случи по време на мач срещу Екибастуз, когато младият талант внезапно се срина на терена.

Според очевидци, Тулеу се опитвал да направи шпагат и да избие топка от краката на съперник, когато припаднал. Медиците реагирали моментално и го изнесли на носилка, но въпреки усилията, животът му не могъл да бъде спасен.

"Преждевременната му загуба е непоправима"

„Футболната федерация на Казахстан прие с дълбока тъга новината за смъртта на нападателя Диас Тулеу. Макар и изключително млад, той беше известен със страстта си към футбола и големия си талант. Преждевременната му загуба е непоправима. В тези трудни моменти споделяме болката със семейството, приятелите и клуба му“, се казва в официалното съобщение.

Тулеу беше продукт на академията на Кайрат Алмати, клуб, който този сезон дебютира в Шампионската лига и вече се изправи срещу Реал Мадрид. Той се присъедини към Хан Тенгри през пролетта на 2024 г. и изигра 47 мача, отбелязвайки три гола, основно като ляво крило.

