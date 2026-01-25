bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Футбол Световен футбол

Футболна съпруга влиза в затвора заради блъснат пешеходец?

Звездата от Висшата лига Аарън Уан-Бисака не е присъствал в момента на сблъсъка

Футболна съпруга влиза в затвора заради блъснат пешеходец?

Пред сериозни проблеми е изправено семейството на звездата от Висшата лига и футболист на Уест Хем Аарън Уан-Бисака. Неговата половинка Ейприл Франсис може да лежи в затвора. 

Причината е случка от септември 2025 г., когато тя е застрашила живота на пешеходец. 

Максималната присъда при такова провинение е 5 години.

Животозастрашаващо

На 23 септември сутринта Ейприл Франсис е шофирала автомобила си в централната част на Лондон. Тя е блъснала жена на около 50 години, като по този начин е застрашила живота ѝ. 

На място веднага са пристигнали полицаи. 

След разследване на полицията, срещу Франсис са повдигнати обвинения. 

Тя е била уведомена, че трябва да се яви за изслушване пред съда на 17 февруари. 

Смята се, че Аарън Уан-Бисака не е бил с нея в момента на инцидента. 

Семейство

Футболистът и Ейприл са заедно от 2020 г. Имат една дъщеря. 

Самият Уан-Бисака имаше проблеми с полицията през 2021 г., когато книжката му бе отнета за 6 месеца заради шофиране без документи и застраховка и отказ да заплати две глоби за превишена скорост. 

Иначе Уан-Бисака е на 28 години и игра за Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед. От 2024 г. десният бек е част от тима на Уест Хем. 

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 

Тагове:

затвор съд катастрофа пешеходец уест хем висша лига аарън уанбисака Ейприл Франсис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Заловиха най-издирвания спортист

Заловиха най-издирвания спортист
„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед

„В Левски съм щастлив“ – Веласкес с откровена изповед
Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)

Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)
Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Руски борци със знаме и химн – ще спре ли България натурализирането?

Последни новини

Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)

Помните ли я? Ледената кралица влезе в ново амплоа (ВИДЕО)
Христо Янев: Задачата е да играем в евротурнирите

Христо Янев: Задачата е да играем в евротурнирите
След 4 равенства: Ливърпул се задави с

След 4 равенства: Ливърпул се задави с "черешки" в края
Без руски олимпийци на откриването в Италия

Без руски олимпийци на откриването в Италия
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV