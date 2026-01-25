Футболна съпруга влиза в затвора заради блъснат пешеходец?

Пред сериозни проблеми е изправено семейството на звездата от Висшата лига и футболист на Уест Хем Аарън Уан-Бисака. Неговата половинка Ейприл Франсис може да лежи в затвора.
Причината е случка от септември 2025 г., когато тя е застрашила живота на пешеходец.
Максималната присъда при такова провинение е 5 години.
На 23 септември сутринта Ейприл Франсис е шофирала автомобила си в централната част на Лондон. Тя е блъснала жена на около 50 години, като по този начин е застрашила живота ѝ.
На място веднага са пристигнали полицаи.
След разследване на полицията, срещу Франсис са повдигнати обвинения.
Тя е била уведомена, че трябва да се яви за изслушване пред съда на 17 февруари.
Смята се, че Аарън Уан-Бисака не е бил с нея в момента на инцидента.
Футболистът и Ейприл са заедно от 2020 г. Имат една дъщеря.
Самият Уан-Бисака имаше проблеми с полицията през 2021 г., когато книжката му бе отнета за 6 месеца заради шофиране без документи и застраховка и отказ да заплати две глоби за превишена скорост.
Иначе Уан-Бисака е на 28 години и игра за Кристъл Палас и Манчестър Юнайтед. От 2024 г. десният бек е част от тима на Уест Хем.
