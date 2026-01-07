bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Футболният свят замлъкна: Кевин Кийгън е болен от рак

Легендата на Ливърпул и Нюкасъл в болница

Футболният свят замлъкна: Кевин Кийгън е болен от рак

Футболната икона Кевин Кийгън е диагностициран с рак, потвърди семейството му. Новината разтърси футболната общност във Великобритания и по света.

74-годишният бивш английски национал и легендарен мениджър е бил приет в болница след продължителни коремни оплаквания. Направените изследвания са довели до тежката диагноза, като в официалното изявление се посочва, че Кийгън предстои да започне лечение.

Свързван неразривно с Ливърпул и Нюкасъл, Кийгън остави незаличима следа и като играч, и като мениджър. В Нюкасъл той е не просто легенда той е Крал Кев“!

Кевин е благодарен на медицинския екип за тяхната намеса и продължаващите грижи. В този труден момент семейството моли за поверителност и няма да прави повече коментари“, написаха близките му.

Снимка: .thesun.co.uk

Крал Кев. С теб сме на всяка крачка. Надяваме се на пълно и бързо възстановяване“, кураж вдъхват и от Нюкасъл.

Той е спечелил три шампионски титли в Първа дивизия, две Купи на УЕФА, една Купа на Футболната асоциация и една Купа на европейските шампиони с екипа на Ливърпул, а също така е спечелил два пъти Златната топка“ единственият англичанин, постигал това.

Като мениджър, неговият Нюкасъл пропусна 13-точкова преднина и загуби титлата във Висшата лига от Манчестър Юнайтед през 1996 г.

Снимка: .thesun.co.uk

Бил е мениджър на свраките“ в продължение на пет години между 1992 и 1997 г., в най-успешния им период в близката история.

Застава начело на Англия като заместник на Глен Ходъл през 1999 г. В първия му мач начело Трите лъва“ побеждават Полша с 3:1 в квалификационната група за Евро 2000.

Отборът на Кийгън включва легендарни играчи като Алън Шиърър като капитан, Дейвид Бекъм, Сол Кембъл, Гари Невил и Дейвид Сийман.

Англия успя да се класира за Евро 2000 след победа над Шотландия в плейофите, а в турнира стигат до 1/4-финалите.

Подава оставка от поста през октомври 2000 г., след като загуби от Германия в първия квалификационен мач за световното първенство през 2002 г. Този мач беше и последният, игран на стария "Уембли".

През 1991 г. футболната икона е нападнат, докато спи в колата си до магистрала M25 в Съри. Той беше пребит до безсъзнание с бейзболна бухалка и ограбен на паркинга.

