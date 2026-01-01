bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Илия Груев и Лийдс отново спряха Ливърпул

Нова година, нови главоболия за Арне Слот

Илия Груев-младши и неговият Лийдс отново спряха Ливърпул! След като направи 3:3 с мърсисайдци у дома преди месец, днес новакът във Висшата лига удържа 0:0 насред Анфийлд.

Националът беше титуляр в двубоя от 19-ия кръг и остана на терена до втората от шест минути добавено време, когато отстъпи мястото си на Ао Танака.

Така Лийдс прекъсна серията на Ливърпул от 4 поредни победи във всички турнири, както и тази от 20 мача с попадение в сблъсъка.

Най-чистото положение за домакините се откри пред Юго Екитике, но той стреля неточно. За "белите" голям пропуск направи капитанът Итън Ампаду.

През втората част гол на влезлия като смяна Доминик Калвърт-Люин от гостите не беше зачетен заради засада след намеса на системата за видеоповторения (VAR). Така топ реализаторът на йоркширци не успя да удължи серията си от 6 мача с попадение.

След равенството Ливърпул събра 3 точки на четвъртото място, докато Лийдс е 16-и с актив от 21. В 20-ия кръг Груев и компания приемат Манчестър Юнайтед, а Ливърпул гостува на Фулъм.

В друг мач от 19-ия кръг Кристъл Палас и Фулъм завършиха 1:1 на Селхърст Парк. Жан-Филип Матета даде аванс на "орлите" в 39', но резервата Том Кеърни изравни в 80'.

По-късно тази вечер Манчестър Сити гостува на приятната изненада Съндърланд. Тимът на Пеп Гуардиола е втори в класирането с 40 точки - 5 зад Арсенал, който разби Астън Вила с 4:1 у дома във вторник. Именно биргмингамци оформят Топ 3 с 39 точки.

