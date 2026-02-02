bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Шефът на ФИФА: Да върнем Русия във футбола

Тази забрана доведе само до разочарование и ненавист

Шефът на ФИФА: Да върнем Русия във футбола

Президентът на ФИФА Джани Инфантино се обяви за връщането на Русия в международния футбол. Той е категоричен, че наложената преди 4 години забрана за участие на местните национален отбор и клубове в официални турнири не е довела до нищо друго освен разочарование и ненавист.

"Възможността за руските момчета и момичета да играят футбол в други европейски страни ще бъде от полза за всички", категоричен е Инфантино.

Освен това началникът, който не крие своята близост с президента на САЩ Доналд Тръмп, не поддържа идеята за бойкот на световното догодина заради миграционната политика на Белия дом и проблеми с безопасността.

Политически причини

Инфантино предложи промени в устава на ФИФА, които да предотвратят "забрана за участие на която и да държава във футбола по политически причини."

Според медиите в Русия, в световната централа вече се обсъждат условията за връщането на Русия. На този етап основният проблем са мачовете на територията на страната - те не се смятат за сигурни заради продължаващата война с Украйна.

Възможно е до края на конфликта руските отбори да домакинстват на неутрален терен или само в местни градове, способни да осигурят нужното ниво на безопасност и да спазят организационните стандарти на ФИФА.

Първо националите

Очаква се въпросът да бъде обсъден на конгреса на централата през април. И първоначално забраната да бъде вдигната за националните отбори - мъже, жени, младежи и юноши.

Генералният секретар на Руския футболен съюз Максим Митрофанов поздрави Инфантино за последователната му позиция, включително и при гласуването на Международния олимпийски комитет. "Убеден съм, че под неговото ръководство ще бъде намерено правилно решение, което ще доведе до подобряване на международните отношения."

ФИФА и УЕФА отстраниха Русия от международни турнири през февруари 2022 г. Така националният отбор пропусна Мондиал 2022 и Евро 2024, като можеше да участва единствено в приятелски мачове. Единственият европейски съперник в тях беше Сърбия.

