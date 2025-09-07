bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Испания писа шестица на Турция като гост

Кошмар за южните ни съседи

Испания писа шестица на Турция като гост
Европейският шампион Испания продължава наказателната си акция в квалификациите за Мондиал 2026.

След като спечели с 3:0 срещу България, тази вечер селекцията на Луис де ла Фуенте разгроми с 6:0 Турция като гост в група 5.

На ст. Коня Бююкшехир "Ла Фурия Роха" започна отлично - поведе още в 6' чрез Педри. В 22' Микел Мерино удвои аванса на иберийците, а малко преди почивката отново той покачи на 3:0.

През втората част, за разлика от двубоя в София, Испания не намали оборотите. Феран Торес вкара четвъртото попадение в 53', само 4 минути по-късно Мерино оформи своя хеттрик. В 62' Педри отбеляза за крайното 6:0.

Домакински кошмар за южните съседи

Така турците, в чийто състав са играчи като Арда Гюлер (Реал Мадрид), Хакан Чалханоглу (Интер) и Кенан Йълдъз (Ювентус), преживяха кошмар у дома.

С победата Испания е едноличен лидер в групата с пълен актив от 6 точки, пред Грузия и Турция с по 3. България е на дъното с 0.

В третия кръг родните национали приемат Турция, докато Испания е домакин на Грузия.

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Стоян Копривленски изяде Краля на бургерите! (ВИДЕО)

Унижение! Левски - ЦСКА 7:0! (ВИДЕО)

Бомба избухна в Рига: Финландия стегна багажа на сърбите!

Страхотен дебют за Уилиам Чолов на световното (ВИДЕО)

Азиатски шампион спря Викторио Илиев на световното (ВИДЕО)

Копривленски пред bTV: България си ми е на първо място, няма друга! (ВИДЕО)

Българският император, покорил сърцата на японците (ВИДЕО)

Страхотен дебют за Уилиам Чолов на световното (ВИДЕО)

